A picat iCloud: ce probleme au întâmpinat serviciile Apple

La mai puțin de 24 de ore după ce Facebook, WhatsApp și Instagram au întâmpinat probleme majore de stabilitate a serviciilor online, iCloud a pățit la fel.

Activitatea online a posesorilor de iDevice-uri gravitează în jurul iCloud. Indiferent dacă vrei să-ți sincronizezi fișierele online între terminale sau vrei să te autentifici pentru a-ți localiza telefonul prin Find My iPhone, când iCloud întâmpină probleme, întregul tău flux de activități are de suferit. Din păcate, exact asta s-a întâmplat pe parcursul întregii zile de ieri și toate serviciile ancorate în iCloud au fost periclitate.

La prima vedere, a fost doar niște probleme de autentificare, dar utilizatorii nu au putut să facă backup, să-și vadă mementourile, să-și sincronizeze emailurile pe @icloud.com și @me.com, să acceseze calendarul și, nu în ultimul rând, Find My iPhone. Conform celor de la DownDetector, în ultimele 24 de ore, s-a înregistrat un val masiv de plângeri online pe marginea acestui subiect, din diferite colțuri ale lumii.

Pe Twitter s-au refulat cei mai mulți utilizatori nemulțumiți, iar majoritatea au fost afectați de inabilitatea de a-și verifica email-ul. Cei mai mulți au încercat să se adreseze @AppleSupport. Multora dintre ei, oficialii companiei americane le-au răspuns, menționând că au inițiat o investigație detaliată asupra situației.

În plus, cei de la Apple au promis că vor actualiza această pagină, în timp ce serviciile redevin operaționale. Tot acolo, vei putea să vezi ce probleme au existat și cât a durat remedierea lor. Un motiv clar pentru situația neplăcută nu a fost făcut public, dar pot confirma că problema a fost repercusiuni și în țara noastră. Pe parcursul zilei de ieri, am încercat să creez un cont Apple și să schimb parola pentru un prieten la iCloud, iar eforturile au fost inutile, chiar și după ce am vorbit la telefon cu cei de la Apple Support.

@AppleSupport what the heck is going on with the apple servers iCloud and Apple ID sign in has been messing up this morning

— Shawn Savoie (@LabradorSavoie) March 14, 2019