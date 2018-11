Chiar și dacă investești 8.000 lei în cel mai scump iPhone lansat vreodată, după câteva săptămâni te vei confrunta cu un mesaj de eroare. Vei fi invitat destul de agresiv să dai 4,49 lei pe lună pentru a-ți face upgrade la spațiul de stocare pe iCloud. E penibil.

Folosesc un iPhone de la prima generație din 2007 și, cu excepția ultimilor ani în care au explodat prețurile, am fost un propovăduitor al gadgeturilor companiei. În continuare le folosesc eu, în continuare îmi fac upgrade-uri la fiecare câțiva ani, dar, pur și simplu, nu le mai recomand. O parte din problemă ține de chichițe precum cea pe care o voi detalia mai jos și pe care am menționat-o în titlu.

Înțeleg faptul că Apple nu mai vinde telefoane în același ritm ca pe vremuri. Îmi dau seama că majoritatea modelelor de business pe partea de tech implică niște abonamente lunare, indiferent dacă sunt la Office 365, iCloud sau Google Drive.

Ce mi se pare însă ofensator e faptul că faci un efort supraomenesc să-ți cumperi cel mai nou și ”mai bun” iPhone, ca, după câteva zile, să vezi un mesaj prin care ți se atrage atenția că nu mai ai spațiu de backup.

Trecând peste limbajul destul de abstract al notificării de mai sus, până și opțiunile puse la dispoziție sunt penibile. Dacă ai decis ca gigant tehnologic să-mi oferi 5GB de spațiu pe Cloud când îmi vinzi un telefon cu o memorie de 512GB, dă-mi măcar opțiunea instant să-mi dezactivez backup-ul în cloud. Nu-mi servi o notificarea ”gravă” care îmi aduce la cunoștință că ”Nu am spațiu” cu opțiune Close și Upgrade Storage.

Prima implică închiderea temporară a mesajului și acceptarea că îți va apărea din nou mâine. A doua implică o investiție de minim un euro sau 4,49 lei, cum le place celor de la Apple să spună.

Opțiunea de a dezactiva backup-ul în cloud există și a existat din totdeauna. O găsești în Settings sau Configurări. Faci un tap în partea de sus a ecranului pe numele tău, intri la iCloud un pic mai jos, iar din lista stufoasă de opțiuni, optezi pentru Backup. Debifezi Backup iCloud. Îți promit solemn că pașii de mai sus nu pot fi automatizați în niciun fel, iar Apple nu-ți oferă o scurtătură miraculoasă pentru a dezactiva realizarea unor copii de siguranță în cloud-ul companiei.

De ce e bun iCloud și sunt dependent de el

Apple vrea să folosești iCloud, din totdeauna a vrut. Este surprinzător de util. Funcționează impecabil din experiența mea cu el și te ajută să facilitezi interacțiunea între toate echipamentele tale ieșite din Cupertino.

Dacă ai un iPhone, iPad sau MacBook, prin intermediul componentei iCloud Drive îți accesezi rapid toate documente de pe laptop pe telefon sau tabletă și invers. Orice modificare făcută într-o parte se propagă în timp real peste tot.

Dacă nu ai o problemă cu stocare fotografiilor în iCloud Photo Library și ți-aș recomanda să nu ai, nu vei pierde niciodată o poză. Din momentul în care ai capturat o imagine sau o secvență video, aceea este transferată automat în iCloud și este instant propagată pe toate dispozitivele tale.

Dacă ai doar un iPhone și plătești abonament la iCloud, când ți-a fost furat telefonul sau l-ai scăpat în WC, fotografia făcută în urmă cu cinci minute poate fi văzută de pe orice laptop din lumea asta pe www.icloud.com, după ce te-ai autentificat. Tot pe iCloud.com găsești toate contactele tale, notițele, documentele și nu numai.

Sunt atât de încântat de iCloud că, după ce am petrecut vreo șase luni plătind 4,49 lei pe lună pe 50GB de spațiu, am făcut upgrade la 12,99 lei pe lună pentru 200GB de spațiu. Nu-i folosesc pe toți, dar mă încântă teribil posibilitatea de a-i împărți cu soția.

Practic, dau 13 lei în fiecare lună și am rezolvat problema backup-ului în Cloud pentru toată familia.

Apple a evoluat, spațiul pe iCloud a stat pe loc

După cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus, Apple a lansat iCloud în iunie 2011, la un an după primul iPad, pe vremea când iPhone 4 era la modă, iar în septembrie s-a lansat iPhone 4S.

La momentul respectiv, când cele mai scumpe iPhone-uri aveau 32GB, iar majoritatea utilizatorilor se rezumau la un iPhone de 8GB, Apple a decis că este rezonabil să-ți ofere 5GB de spațiu gratuit pe iCloud.

Ideea nu era rea, iar spațiul nu era neapărat exagerat de puțin. De la momentul respectiv puteai întâmpina probleme cu cantitatea respectivă de memorie în cloud, dar având în vedere că ai un iPhone de 8GB, nu este exagerat să crezi că ai maxim 5GB de poze pe telefon cărora le poți face backup.

Problema este că suntem în 2018. Cel mai mic iPhone are 64GB și costă dublu cât ai fi dat pe un iPhone 4. Cu toate acestea, nu ai conștient de această evoluție dacă te uiți la iCloud. De șapte ani, compania co-fondată de Steve Jobs și Steve Wozniak ignoră cu entuziasm nevoile utilizatorilor în materie de spațiu pe cloud și te obligă într-un mod cât se poate de agresiv.

Numărul celor care se plâng online pe marginea acestui subiect este incomensurabil și toată reclama negativă pleacă de la penibila sumă de un euro. Tim Cook are o afinitate deosebită pentru a folosi referința la o ceașcă de cafea în momentul în care spune că noile iPhone-uri nu sunt scumpe.

A folosit-o în 2017 când a vorbit despre prețul iPhone X și a repetat-o în cazul iPhone Xs. Având în vedere că dai 8-9 lei (doi dolari) pe o cafea ieftină la Starbucks în fiecare zi, după doi ani, îți acoperi cu brio prețul unui smartphone care, în teorie, îți face viața mai bună.

Pe același principiu, dacă tot am făcut efortul să renunț la respectivele cafele zilnice pentru a-mi lua un iPhone X, nu ar fi drăguț ca Apple să renunța la o cafea pe lună pentru a-mi returna serviciul. Vorbim de 4,5 lei pe lună.

Acesta este compromisul financiar incredibil pe care trebuie să-l facă Apple ca să nu mă mai sune prieteni și cunoștințe de câteva ori pe lună ca să mă întrebe de ce le atrage atenția telefonul că au rămas fără spațiu, când jumătate din el este gol.

Cu 50 de GB la un iPhone de 64GB, te descurci grozav. În continuare, îl poți umple relativ ușor pentru că un minut de filmare ”costă” vreo 180 – 300MB, iar o poză are 3,5 – 5MB. Cu toate acestea, măcar ți se umple spațiul în cloud într-o manieră similară cu spațiul pe telefon.

Ritmul este aproape identic și nu te mai confrunți cu o eroare stupidă, de care nu poți să scapi într-o manieră evidentă, prin care ți se atrage atenția că ai rămas fără spațiu.

Cum merge treaba pe Android

În cazul posesorilor de Android, situația este semnificativ mai roz. Trecând peste lipsa notificărilor agresive de care se ”bucură” posesorii de iPhone, Google îți pune la dispoziție 15GB de spațiu care au șanse mult mai mari să fie suficienți decât cinci. În plus, te costă 2 dolari pe lună pentru 100GB și 10 dolari pe lună pentru 1TB.

În cazuri extreme, ai ocazia să sari până la 10TB cu 100 de dolari pe lună.

Diferența majoră între Apple și Google constă însă în spațiul pentru poze. Având în vedere că fotografiile reprezintă cea mai mare sursă de stres în materie de spațiu ocupat, este senzațional faptul că, prin intermediul Google Photos, cu un compromis infim pe partea de calitate, poți stoca imagini nelimitate în cloud-ul Google.

Indiferent câte imagini ai pe telefon, nu-ți vor consuma din cei 15GB puși la dispoziție de gigantul din Mountain View.

Mai mult decât atât, poți să-ți ții toate fotografiile de pe iPhone, deoarece Google nu face discriminare. Indiferent dacă ai un iPhone sau iPad, îți instalezi aplicația gratuită Google Photos din AppStore și confirmi inițierea backup-ului automat.

Dacă stai foarte bine cu traficul de date, poți opta pentru urcarea imaginilor tale pe Google Drive chiar și prin intermediul datelor celulare, nu doar pe Wi-Fi.

Nu mă simt furat, dar este ofensator

Plătesc 12,99 lei pe lună la Apple pentru 200GB de spațiu. Încurajez majoritea oamenilor care utilizează un iDevice să plătească cei 4,49 lei pe lună pentru 50GB. Beneficiile sunt foarte mare și te scapă de o sursă semnificativă de stres.

În cazul în care îți pierzi telefonul, ți-l spargi sau îți este furat, nu rămăi fără poze, clipuri și toate amintirile pe care le-ai dorit la un moment dat imortalizate. În opinia mea, nu mai ai nicio scuză să-ți pierzi fotografiile în 2018, având în vedere multitudinea de soluții de backup automatizat.

Toate acestea nu scuză însă atitudinea de doi lei a celor de la Apple. Când ajungi să ceri 8000 lei pe un telefon, iar cel mai ieftin smartphone din portofoliu costă peste 4000, nu ar fi drăgut să faci cinste cu o cafea pe lună de 4,5 lei și să-ți scapi utilizatori de un stres dacă tot au fost atât de generoși.

Am însă o soluție și mai bună. Având în vedere că în fiecare an crește prețul iPhone-urilor de parcă sunt făcute din aur, ar simți oare cineva 110 lei în plus la prețul telefonului doar pentru a scăpa de mesajul ăla stresant care îți atrage atenția că ai rămas fără spațiu, când de fapt nu este așa?

Cât de îmbucurător ar fi să știi că, timp de doi ani, cu achiziția fiecărui telefon nou din Cupertino, ai 50GB de spațiu pe iCloud. Vrei să-ți folosești telefonul mai mult, plătești un euro pe lună.

Aș accepta până și să-mi ceară vânzătorul 110 lei pe doi ani de spațiu în cloud în momentul în care am cumpărat telefonul. Situația actuală este însă inacceptabilă și sunt departe de a fi ultimul om de această părere.