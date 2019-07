6 telefoane ieftine pe care să le cumperi în vara lui 2019 de la Digi

Când cauți telefoane ieftine la Digi, e bine să știi că lista nu-i atât de limitată pe cât ai crede. Am aruncat o privire pe cele cu preț de bun-simț ca să îți fie mai ușor să alegi. Mai jos găsești acele telefoane ieftine Digi pe care să le iei în serios.

Toată lista de mai jos este alcătuită pe baza a două direcții: preț mic, sub 1.000 de lei, și telefoane care își fac treaba pentru ce ai nevoie. Unele sunt mai noi, altele au fost lansate în 2018. În orice caz, pentru cât dai pe ele, banii sunt justificați. Toate rulează Android, iar printre acestea se regăsește chiar și un model vândut sub marca Digi. În cazul în care vrei să le iei la preț mai mic, există un sistem de finanțare în rate.

Ca finanțare sunt două variante prin două bănci cu prezență locală: ING Acum și UniCredit Consumer Financing. Sunt 24 de rate egale, comisioane zero și se acordă pe loc în magazinele operatorului. Abonamentul Digi, dacă iei unul singur, costă doar cinci euro pe lună. Oferta aceasta e însă limitată până la 31 iulie, așa că dacă vrei să cumperi ceva ar trebui să te grăbești.

Telefoane ieftine Digi: de la brand propriu până la Nokia

Prima recomandare dintre acele telefoane ieftine Digi este Digi K1 Negru. Are un ecran de 6 inci 18:9, Android 8 Oreo, două camere pe spate și o cameră de selfie de 13 MP. Are și 6 GB memorie RAM alături de 64 GB spațiu de stocare, iar telefonul suportă dual SIM. Bateria este de 4.200 mAh.

Te-ai putea orienta și spre un Huawei P Smart 2019. Are 3 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, o cameră de selfie de 8 MP, iar bateria este de 3.400 mAh. Telefonul folosește un ecran de 6,2 inci Full HD+ și are Android 9 Pie.

Nu lipsește de pe lista cu aceste telefoane ieftine Digi un Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Are ecran de 6,26 inci Full HD+, două camere principale pe spate și folosește Android 8 Oreo. Are 4 GB memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, iar bateria este de 4.000 mAh.

Și-a făcut lejer loc printre aceste telefoane ieftine Digi și un Motorola G7 Power cu ecran de 6,2 inci și Android 9 Pie. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, o cameră principală de 12 MP și una de selfie de 8 MP. Are însă o baterie imensă: 5.000 mAh. Sigur reușești să n-o consumi într-o singură zi.

Încă un Huawei care intră ușor pe lista cu telefoane ieftine Digi este Y6 2019 cu ecran de aproape 6,1 inci, 2 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, o cameră principală de 13 MP și una secundară de 8 MP. Are baterie de 3.020 mAh. Suportă atât dual SIM, cât și serviciul VoLTE de la Digi.

Nu în ultimul rând, pentru bugete în dificultate, există printre aceste telefoane ieftine Digi și un Nokia 3.1 Plus. Prețul e excelent: 650 de lei. Are ecran de 6 inci, rulează Android 8 Oreo, are 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Pe spate are două camere: 13 și 5 MP, iar camera de selfie este de 8 MP. În ceea ce privește capacitatea bateriei, aceasta este de 3.500 mAh.