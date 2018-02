YouTube Go e noua aplicație pentru descărcat clipuri de pe internet

Procesul de descărcare al clipurilor de pe internet pe mobile este unul foarte laborios, dar cu noua aplicație YouTube Go va deveni semnificativ mai facil.

De-a lungul anilor am detaliat în mai multe rânduri modul în care poți descărca un clip de pe YouTube pentru al viziona fără internet sau pentru a-l asculta cu telefonul închis. Acum, există o aplicație oficială cu funcții similare intitulată YouTube Go. Aceasta a fost lansată în urmă cu aproximativ în India, dar a început să fie disponibilă în multe alt colțuri ale lumii.

Prin natura aplicației, YouTube Go a fost menită să funcționeze în țări aflate în curs de dezvoltare, unde vitezele la internet sunt mici, costurile telefoanelor sunt mari și cei mai mulți utilizatori de mobile au foarte puțin internet de la operator. Pentru că aplicația a devenit un succes răsunător, a ajuns să fie disponibilă în peste 130 de țări de pe mapamond. În continuare, prin programul YouTube Go nu sunt vizate țări precum SUA, Canada, Franța, Anglia, Canada, Coreea de Sud sau Germania. Am încercat să o instalez folosind acest link, dar momentan nu a funcționat. În România, are însă mari șanse să ajungă în viitorul foarte apropiat.

Interfața YouTube Go este mai simplă decât a aplicației obișnuite. Acest detaliu estetic este cauzat și de faptul că vorbim de un program de mai puțin de 10MB. În ecranul principal, ai clipurile populare și cele din ”trending”. Un buton de căutare din partea de sus te ajută să ajungi la orice alt clip de pe YouTube.

Dacă încerci să redai un clip, vei fi întâmpinat de un meniu prin care ești întrebat la ce calitate vrei să-l vezi sau, dacă vrei să-l descarci, cât de mare să fie rezoluția, respectiv dimensiunea fișierului. Clipurile descărcate apar într-o secțiune diferită a programului. Tot de acolo, le poți partaja cu prietenii fără fir în format offline. Este foarte ușor să primești un clip de pe YouTube Go, cu mențiunea că-l poți reda doar in-app. YouTube Go este o aplicație disponibilă doar pentru Android și nu cred că va apărea vreodată pe iPhone.