O unealtă pe care utilizatorii macOS o iubesc, acum și pe Windows

Deși, în esență, fac același lucru sistemele de operare macOS și Windows sunt diferite, iar o trecere de la unul la altul nu se face la fel de ușor. Fiecare are plusurile și minusurile lor și fiecare dintre noi preferă un sistem în dauna celuilalt. Oricum ar fi, iubitorii de calculatoare sunt cei mai câștigați atunci când producătorii împrumută unul de la celălalt lucrurile bune.

Acum este rândul lui Windows să împrumute o unealtă pe care utilizatorii de macOS o iubesc.

Dacă ești utilizator de Mac probabil ești deja obișnuit că la o apăsarea a tastei „Space” poți previzualiza un document, imagine, fără să fie nevoie să le accesezi. Este o unealtă utilă pe care Microsoft încă nu a adus-o la Windows. Altcineva s-a gândit că și utilizatorii de Windows s-ar putea bucura de această facilitate așa că a creat o aplicație care face exact acest lucru.

QuickLook face exact ceea ce numele îi sugerează, îți permite să previzualizezi orice fel de tip de fișier în File Explorer. Pentru cei familiarizați, funcționează exact ca și caracteristica Quick Look din macOS. Selectezi un fișier, apoi apeși „Space” fapt ce-ți permite să vezi fișierul apoi poți apăsa „Enter” pentru a deschide fișierul în programul selectat (ex: Photos, Word etc). Nu prea poți să personalizezi aplicația, dar măcar poți folos ctrl + rotița de mouse pentru a naviga documentele și PDF-urile.

Am testat aplicația și am observat că deschide destul de repede imaginile, dar documentele se încarcă mai greu, la fel și GIF-urile.

QuickLook este gratis și poate fi descărcată din magazinul de aplicații al Microsoft. Pentru a putea folosi aplicația trebuie să ai un Windows Vista sau o altă variantă mai nouă. Dacă încă mai ai XP atunci nu o s-o poți instala.

Pentru cei care nu sunt mulțumiți de ea mai au la dispoziție și aplicația Seer care funcționează asemănător și are mult mai multe opțiuni de personalizare.