Westworld sezonul 2: serialul primește un nou trailer înainte de premieră

După Game of Thrones, Westworld sezonul 2 ar putea deveni cea mai costisitoare producție din portofoliul HBO, iar noul trailer pentru acesta ne confirmă acest detaliu.

La mijlocul acestei săptămâni, cei de la HBO au publicat un teaser pentru un nou trailer menit să promoveze sezonul nou din Westworld. Din fericire, și-au respectat promisiunea, iar trailerul este unul spectaculos. Acesta ne oferă un pic mai multe detalii despre universul fantastic în care se va desfășura acțiunea celui de-al doilea sezon. Teaserele anterioare au reușit să ne crească un pic tensiunea, dar acum înțelegem mai bine despre ce va fi vorba.

Clipul are aproximativ două minute și 40 de secunde și a reușit să strângă peste 2,5 milioane de vizualizări în primele 24 de ore de la publicare pe YouTube. Aceasta este o dovadă clară a faptului că fanii așteaptă cu interes să vadă noile aventuri ale personajelor favorite.

Cei care au văzut Westworld au observat cu siguranță melodiile populare reorchestrate pe coloana sonoră. Noul trailer continuă respectivul trend și întregul flux de cadre se perindă prin fața ochilor pe un cover la orchestră al Heart-Shaped Box de la Nirvana. Pentru câteva momente, ți se aduce aminte în ce stadiu au rămas personajele centrale ale poveștii la finalul primul sezon. După aceea, îți sunt oferite frânturi din aventurile acelorași caractere pe parcursul viitoarelor episoade.

Finalul trailerului este unul terifiant și încărcat de emoție. Într-un singur cadru al cărui context este necunoscut, Dolores îl întreabă pe Bernard ”Why on earth would you ever be frightened of me?” (De ce ai fi vreodată pe lumea asta speriat de mine?). Rămâne să vedem care a fost turnura de evenimete care a dus până acolo.

Una peste alta, viitorul sună bine pentru amatorii seriei, deși mai avem de așteptat până pe 22 aprilie, când vom vedea primul episod din Westworld sezonul 2.