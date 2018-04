Westworld, S02E01 – 10 lucruri pe care trebuie să le știi pentru noul sezon

Westworld a revenit. Deocamdată e disponibil doar cu primul episod din al doilea sezon, dar după o așteptare de un an și ceva, e bun și acesta. Săptămânal, vin episoade noi.

Westworld, dacă ai auzit de serial, dar n-ai știut niciodată ce-i cu el, e despre cum lumea mică dintr-un parc de distracții pentru adulți e luată ostatică de roboți. Sunt roboți care arată ca oamenii și, într-o anumită măsură, pot gândi ca unii. Au inteligență artificială, că așa s-au gândit creatorii Robert Ford și Arnold Weber că vor fi mai distractivi.

Westworld e următorul refugiu pentru HBO după Game of Thrones. E, totodată, alternativa mai sângeroasă și cu poveste mai închegată la Black Mirror (disponibil pe Netflix). Ca entertainment, a prins excelent. Încă nu are tracțiunea unui serial extrem de popular, dar are publicul său îndrăgostit de viitor, roboți, computere distructive și crime care nu-s niciodată prea departe.

Ce o să vezi în sezonul doi? Ei bine, primul episod e un pic prea încărcat ca să fie clar. Ce e cert e că Bernard Lowe (un robot copie după Arnold, pentru că Ford are un umor ciudat și frumos) va fi în centrul atenției. Asta până când se prinde toată lumea că-i un robot neîndemânatică și cu o inteligență medie. Apoi, roboți vor muri și vor fi înviați. Unele personaje dispar cu totul, iar altele, cum este Wiliam (tipul în negru care caută el ceva special în labirintul Westworld), încă sunt în căutare de ceva. A, să nu uit de Maeve. E mai mișto decât în primul sezon.

Dacă nu te-ai apucat de Westworld deja, ar trebui s-o faci. Așa arată o revoluție a roboților când oamenii sunt mult prea proști să fixeze niște limite și să gestioneze creația lor cu ceva responsabilitate. Iar pentru fani, încă o veste bună: Lee Sizemore, tipul care se lăuda în fiecare episod din primul sezon că el face povestea din Westworld, va fi, în sfârșit, umilit și redus doar la nivelul unui sclav pe care un robot (Maeve) îl ia ca scut uman și, în anumite condiții, bilet de călătorie prin lumea parcului.

Ce ar trebui să știi despre noul Westworld în 10 fraze

Pe cât de macabru și ermetic este uneori serialul, pe atât de mult patinează spre drame personale, povești de dragoste și emoții în noul sezon.

Dolores și Teddy vor continua să formeze un cuplu penibil și lacrimogen pe care dacă l-ai vedea pe Facebook i-ai da unfollow, unfriend, block.

Maeve e un personaj extraordinar pentru care ar trebui să fie făcut un serial în sine, cu o inteligență ieșită din comunul roboților (după ce și-a ajustat-o în vechiul sezon) și cu o personalitate aproape umană.

Sezonul doi din Westworld va fi mai complicat, cu mai multe cronologii și mai multe detalii de ținut minte decât primul, iar asta nu poate fi decât superb într-o lume în care toată lumea vrea lucruri simple.

Wiliam – cunoscut drept The Man in Black (TMIB), dar în noul sezon tânărul Ford (ucis de TMIB îi spune pe nume) arată tot mai mult ca un pensionar fără țintă, absurd în anumite instanțe, cu niște nuanțe hedoniste și nihiliste pe care fie îl placi, fie îl urăști, dar serialul merge înainte și fără el.

Bernard începe să devină un personaj antipatic, care are ba frânturi de amintiri, ba mustrări de conștiință, ba niște secrete de care îi e jenă față de cei care sunt oameni în jurul său.

Parcul de distracții din Westworld e fenomenal și devine mai mare în noul sezon, ceea ce nu poate fi decât o bucurie că iese, în sfârșit, din cătunul în care au fost irosite ore bune în primul sezon.

Corporația e nașpa, sau cel puțin așa vor creatorii Westworld să crezi, dacă te iei după primul moment de tensiune între un om și Bernard, unde omului îi e teamă de moarte și lui Bernard îi tremură mâinile ca unui alcoolic în sevraj (da, există tratament).