Cum te-au lăsat chinezii de la Huawei fără VLC pe telefon

Dacă ai un telefon Huawei și ai de gând să îți instalezi VLC, vei rămâne cu ochii în soare, dar măcar știi cine e vinovat.

Așa cum e normal, fiecare producător de telefoane se străduiește să-ți ofere o autonomie a bateriei cât mai mare. Fiecare decide ce măsuri să ia în privința asta, iar Huawei pare că a dat-o de gard. Telefoanele închid mai toate procesele de fundal ori de câte ori e posibil, dar un asemenea comportament nu e util pentru aplicații pe care le-ai vrea pe telefon și care au nevoie să ruleze în fundal.

VideoLAN, compania care administrează VLC, a anunțat pe Twitter că telefoanele Huawei au trecut pe o listă neagră, din cauza politicilor chinezilor de a bloca aplicațiile în fundal. Asta face VLC nefuncțional, deoarece aplicația nu mai poate să redea audio în fundal.

Cei de la VideoLAN iau această măsură pe fondul plângerilor numeroase de pe forumuri și din Play Store. O mulțime de utilizatori de Huawei sunt frustrați de faptul că aplicația nu rulează cum ar trebui pe telefoanele lor. VideoLAN a venit cu completări și a spus că nu toate telefoanele sunt pe lista neagră, ci că doar modelele ”recente” au ajuns acolo, deși nu au oferit detalii cu privire la asta.

PSA: @HuaweiMobile phones are now blacklisted and cannot get VLC on the Play Store.

Their ridiculous policy of killing all background apps (except their own) breaks VLC audio background playback (of course).

See https://t.co/QzDW7KbV4I and many other reports…@HuaweiFr

— VideoLAN (@videolan) July 25, 2018