Numele viitorului Android, dezvăluit din greșeală de Huawei

Android P. Atât știm despre viitoarea versiune a sistemului de operare de la Google. Huawei ne ajută, poate că fără să vrea, să știm mai multe. Neoficial.

Android P a fost prezentat la evenimentul Google I/O și acum e disponibil în beta. Lansarea oficială pentru toate telefoanele și toți utilizatorii va fi făcută în toamnă. S-a speculat că va fi numit Peanut sau Pistachio Ice Cream, dar Huawei Polonia se prea poate să fi confirmat, neoficial, care-i va fi numele.

Conform unei discuții a unui client cu serviciul de suport Huawei, numele viitorului sistem va fi Android Pistachio (fistic). Nu prea e desert, așa cum Google a obișnuit, dar sigur pică la fix pe acel P din beta. Totodată, nu e cert dacă va fi numele final sau e doar un supranume folosit de Google și partenerii săi până lansează versiunea finală.

Până acum Google ne-a obișnuit cu nume de deserturi pentru Android, mai puțin cu versiunea Honeycomb (fagure de miere). Totuși, acea versiune era pentru tablete și a fost mai degrabă un experiment.

În februarie, Bloomberg specula prima dată că e vorba de Android Pistachio Ice Cream. Nici acesta nu-i mare desert, dar măcar trece pe lista asta. În trecut, Google a mai folosit o înghețată: Ice Cream Sandwich.

Altfel, dincolo de nume care și e, și nu prea e important, Android P va avea o funcție extrem de utilă: wind down, ca să folosești telefonul cu măsură. Wind down este o funcție tip Do Not Disturb, dar e concepută să te facă să lași telefonul deoparte și să te „întorci” în lumea reală. E ideală seara, când se apropie ora de culcare, dar încă nu-ți vine să lași telefonul pe masă.

Poate fi și setată să se activeze la o anumită oră. Când vine acel moment, funcția începe să schimbe fundalul ecranului în nuanțe de gri, iar lipsa culorilor ar trebui să te facă mai puțin dependent de smartphone.