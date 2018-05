Vivo a anunțat două telefoane chinezești care îți vor cuceri interesul

Vivo continuă ciclul lansărilor regulate cu două telefoane accesibile care arată bine și sunt adresate unui public similar, Vivo Z1 și Vivo Y83.

În ultimele săptămâni, am detaliat mai multe smartphone-uri noi din portofoliul Vivo, chiar dacă gigantul asiatic nu face momentan eforturi foarte mari pentru a le comercializa în alte colțuri ale mapamondului. În contextul în care este din ce în ce mai simplu să imporți astfel de gadgeturi din China, ar fi păcat să nu știi ce îți pune la dispoziție unul dintre cei mai ambițioși producători de mobile la ora actuală.

În imaginea de mai sus, se află Vivo Z1. Cel mai recent smartphone care îți aduce aminte de designul iPhone X, recent anunțatul Vivo Z1 are o parte dintre specificații apropiate de cele pe care le vedem la Vivo X21. Telefonul poate fi deja comandat în China și este construit în jurul unui ecran LCD de 6,29 inci cu un raport de aspect de 19,9 și o rezoluție nativă de 2280 x 1080 pixeli. La interior, Vivo Z1 utilizează o combinație dintre un Snapdragon 660 și 4GB RAM.

Cele două camere principale de pe spate sunt de 13, respectiv 2 megapixeli. Camera frontală este de 24 de megapixeli. Telefonul este un dual-SIM, dar tăvița hibridă te forțează să alegi în a-l folosi cu două SIM-uri sau un card microSD și o cartelă SIM. Acumulatorul noului aparat este de 3260mAh, iar sistemul de operare preinstalat este Android 8.1. Telefonul poate fi achiziționat în culorile negru, albastru și roșu la prețul de 240 de euro.

Vivo Y83 este construit în jurul unui SoC MediaTek Helio P22 tactat la 2GHz cu 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Panoul folosit are 6,22 inci în diagonală cu o rezoluție nativă de 720 x 1520 pixeli și un raport de aspect de 19:9.

În privința designului, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos, nu lipsește bretonul din partea de sus a ecranului. Camera principală are 13 megapixeli cu F/2.2, în timp ce camera frontală are 8 megapixeli. Sistemul de operare preinstalat este Android 8.1 Oreo, iar acumulatorul are 3.260 mAh. Telefonul poate fi achiziționat în culorile negru, alb și roșu la aproximativ 200 euro.