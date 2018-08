Vivo promite telefonul cu cel mai rapid senzor de amprentă sub ecran

Vivo a lansat primul smartphone cu un senzor de amprentă sub ecran în luna martie a acestui an. După aproximativ jumătate de an, Vivo X23 va integra cea mai nouă versiune a acelei tehnologii revoluționare.

În timp ce posesorii de iPhone X se bucură de un mecanism de recunoaștere facială versatil, care funcționează pe timp de noapte, chinezii fac progrese pe partea cititoarelor de amprentă ascunse în ecran. Cel mai nou smartphone cu o astfel de funcționalitate este intitulat Vivo X23 și ar trebui să aibă parte de o lansare oficială pe data de 6 septembrie.

Vivo X23 a fost subiectul mai multe zvonuri în ultimele săptămâni, iar producătorul a făcut publice câteva teasere pentru interesantul gadget. Printr-o postare pe Weibo, aceeași companie chinezească a dezvăluit data exactă de lansare, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos.

În contextul în care, în aceeași zi, Vivo V11 Pro va fi lansat în India, nu este exclus să vorbim de același smartphone comercializat sub două nume diferite.

În orice caz, Vivo X23 va un cititor de amprentă sub ecran de generația a patra. Asta ar trebui să-l fac mai rapid și mai de încredere decât cele prezent în Vivo Nex S. Aproape întreaga parte din față a telefonului este acoperită de ecran, doar camera pentru selfie-uri ocupă un spațiu infim.

În privința specificațiilor hardware, dacă se confirmă, este foarte probabil ca micuțul să fie construit în jurul unui ecran Full HD+ cu un raport de aspect de 19,5:9. Partea de performanță va fi asigurată de o combinație între un Snapdragon 710 cu 8GB RAM, dar s-ar putea să fie oferit și într-o variantă cu 6GB RAM și un Snapdragon 670.

În orice caz, vei avea două camere principale de 12, respectiv 5 megapixeli.

Mai multe detalii despre noul Vivo X23 vom afla pe 6 septembrie. Rămâne să vedem dacă va fi oferit din start și în alte piețe decât China.