Vivo NEX S: cât de bine rezistă telefonul revoluționar la tortură

Vivo NEX S este unul dintre cele mai interesante telefoane lansate în ultimii ani și unul care se mândrește cu mai multe particularități revoluționare. Clipul de mai sus îți arată cât este de andurant.

Vivo NEX S a fost anunțat cu surle și trâmbițe în urmă cu aproximativ o lună și jumătate. La momentul respectiv însă, nu eram siguri dacă va ajunge și în alte colțuri ale mapamondului decât China. Între timp, chinezii au început deja să-l promoveze și în alte țări, un motiv în plus pentru a-l reanaliza.

Gadgetul este construit în jurul unui ecran de tip Super AMOLED cu diagonala de 6,59 inci. Are un senzor de amprentă sub ecran și cel mai mare raport între suprața utilizabilă a ecranului și partea din fața a telefonului. Din păcate, cel puțin varianta comercializată la această oră în China, are o interfață proprietară Color OS destul de diferită față de ceea ce oferă Google pe cea mai recentă versiune de Android.

Zack de la canalul de YouTube Jerry Rig Everything a avut ocazia să pună mâna pe un Vivo NEX S pentru a-l supune unui test serios de anduranță într-un mediu cât se poate de controlat. În definitiv, este aproape imposibil să ai grijă deplină de un smartphone, iar o serie de experimente, precum cele surprinse în clipul de mai sus, te ajută să știi la ce să ai grijă.

În mod surprinzător, concluzia experimentului este că NEX S e un aparat cât se poate de trainic. Calitatea construcției este impecabilă, chiar dacă la prima vedere te-ar putea stresa un pic cantitatea de sticlă de pe față și de pe spate. Zack a atras totuși atenția asupra faptului că partea din față a rezistat la zgârieturi aproape la fel de bine precum cristalul safir.

Marginile sunt din metal și previn foarte bine îndoirea accidentală, la fel și butoanele laterale. Nici măcar camera cu mecanism periscopic nu este un punct sensibil pe CV-ul Vivo NEX S, demonstrând că are mari șanse să funcționeze la fel ca în prima zi pe o perioadă de timp cât se poate de îndelungată.