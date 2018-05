Unde vezi nunta regală de care românii sunt mai interesați decât ar trebui

Au mai rămas doar două zile până la „nunta anului”, iar lumea întreagă așteaptă cu sufletul la gură (mai mult decât ar trebui) să îi vadă pe Prințul Harry al Marii Britanii și pe actrița americană Megan Markle cum își spun jurămintele.

În cazul în care te-a prins și pe tine febra acestui „înălțător” eveniment care nu trebuie ratat, trebuie să știi că nunta va avea loc pe 19 mai la ora 14 (a României), iar TVR îl va transmite.

TVR va avea o ediție specială de știri – un fel de super maraton al nunții regale. De la ora 13 poți să vezi ultimele pregătiri ale ceremoniei și sosirea invitaților. La ora 14:00, în ediția specială Ora regelui poți să vezi „în direct și în exclusivitate” ceremonia oficiată de Arhiepiscopul de Canterbury, care va alea loc la capela St. George din Castelul Windsor.

Iar dacă asta nu este de ajuns și știrile pe acest subiect nu îți satisfac apetitul până atunci, în Telejurnalele TVR primești de-a lungul întregii săptămâni informații despre pregătirile de la castel.

Pe lângă asta, poți să îți faci încălzirea de vineri, 18 mai, deoarece TVR transmite documentarul „O viață de poveste, Harry și Meghan” – ca să vezi și tu cum e viața ca-n povești.

Nici Kanal D nu se lasă mai prejos și transmite timp de trei zile ediții speciale despre nunta regală. Echipa știrilor Kanal D călătorește la fața locului ca ție să nu-ți scape niciun detaliu. Chiar și azi, un corespondent special va transmite informații de la Londra.

De asemenea, postul internațional E! va difuza programe despre familia regală. Aceștia au fost ceva mai conștiincioși și au început să transmită din 13 mai The Real Princess Diaries: From Diana to Meghan – un program special despre nunți, prințese și tot ce e mai frumos pe lumea aceasta.

Nunta prințului Harry și a actriței Megan Markle va avea aproximativ 800 de invitați, care au primit un ghid amplu cu instrucțiuni pe care trebuie să le respecte. E de la sine înțeles că la un astfel de taifas va exista un filtru de securitate, accesul se va face în baza actului de identitate și înainte de recepția privată invitații vor fi rugați să predea telefoanele mobile și dispozitivele pentru fotografiat.