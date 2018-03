În lumea startup-urilor există, de cele mai multe ori, un parametru esențial: evaluarea de un miliard de dolari. Acum, o companie românească a reușit acest lucru, premieră importantă pentru acest ecosistem IT.

UiPath este o companie mai puțin cunoscută din România. A ajuns în ultimele zile să fie extrem de vorbită și analizată. Asta pentru că a primit recent o investiție de 153 de milioane de dolari și asta i-a dus evaluarea la 1,1 miliarde de dolari. În lumea startup-urilor, evaluarea de peste un miliard înseamnă că ai atins pragul de „unicorn”.

Domeniul de activitate al UiPath este crearea de algoritmi prin care poate automatiza procese repetitive din companii. Cum deja e evident în 2018, folosește algoritmi de inteligență artificială pentru produsele pe care le livrează companiilor. În 2017, portofoliul de clienți UiPath a crescut de la mai puțin de 100 la peste 700. Totodată, venitul a crescut de opt ori. Printre clienții noi ai UiPath se numără Huawei, BMW Group, dar și Dairy Farm Group și Sumitomo Mitsui Financial Group.

Ce face, propriu-zis, UiPath e să creeze un robot care, la rândul lui, controlează procese esențiale dintr-o companie. Algoritmul dezvoltat de companie gestionează aplicații software existente, cum sunt cele de management resurse sau cele de help desk și reclamații, doar că astfel o persoană nu mai e necesară să facă aceste munci redundante. Deloc poetic, compania construiește „roboți” care pot lua anumite joburi.

Cum folosește UiPath roboți ca să schimbe piața muncii

Până acum, UiPath a trecut prin trei runde de finanțare: iulie 2015, aprilie 2017 și martie 2018. Compania a fost fondată de Daniel Dines și Marius Tîrcă.

În 2015, Mihai Bădiță, Business Development Manager, UiPath, a declarat pentru ZDNet că până la 60% din sarcinile muncitorilor pot fi automatizate și, implicit, pot fi înlocuite cu roboți sau software. În aceeași idee, Dines nu face prezentări în PowerPoint ca să își arate produsul, ci folosește produsul ca să impresioneze clienți. Sau cel puțin asta era situația în urmă cu trei ani.

În același reportaj despre UiPath, publicația menționa că acest startup avea în 2015 clienți ca BBC, Cognizant sau CenturyLink. La acea vreme, un program UiPath era de cel puțin trei ori mai rapid decât un om (la îndeplinirea aceleiași sarcini), ba chiar Bădiță a spus că pentru unele sarcini acești roboți pot fi de până la 100 de ori mai rapizi.

În contextul noii runde de finanțări, Dines a spus că nu crede că au atins 10 sau 20% din piața globală. „Credem că am construit o companie care are potențialul de-a valora zeci de miliarde de dolari”, a declarat acesta, citat de Start-up.

Pe termen lung, Dines vrea să listeze compania pe Nasdaq. În doi ani, dacă reușește asta, nu vom mai discuta despre un startup, ci de o companie completă. Până atunci, mai este o nuanță care merită menționată. Compania a pornit din România, cu fondatori români, dar acum are sediul central la New York și reușita de-a ajunge la un miliard de dolari a venit ca urmare a relocării într-o țară care are infrastructură pentru startup-uri.

Compania UiPath are birouri în Londra, Paris, București, Tokyo, Singapore, Munchen, Amsterdam, Dubai și chiar India (Bengaluru). India e, de altfel, o țară recunoscută pentru capacitățile de outsourcing.