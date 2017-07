Studiul european care îți arată cu adevărat cât de puternic e IT-ul din România

Când vorbim de industria IT din România, avem tendința să ne auto-situăm pe una dintre cele mai înalte poziții din ierarhia europeană și să ne mândrim cu faptul că avem cei mai mulți și mai talentați IT-iști din Europa. Ce să mai, doar suntem Silicon Valley-ul Bătrânului Continent, nu? Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Conform unui raport european, industria IT din România este depășită la multe capitole de către țările din Vest.

Un raport Eurostat emis în urmă cu două zile, analizează situația IT-iștilor din Uniunea Europeană. El măsoară ponderea de dezvoltare a industriei, raportul dintre femei și bărbați, cât și segmentele de vârstă. Pentru a vedea dacă forța de muncă din IT este sau nu îmbătrânită. În plus, putem observa și câteva date referitoare la dificultatea cu care multinaționalele angajează oameni noi în țară, sau în afară.

Primele cifre care ne sar în ochi sunt cele care reprezintă ponderea de angajați în sfera IT, față de celelalte branșe. Practic, cât la sută din totalul de angajați ai unei țări activează în industria IT. Constatăm aici că România nu stă deloc bine. Suntem penultimii în clasament, cu o pondere de 2%, față de 3,7% cât reprezintă media la nivel european. În acest clasament, țări nordice, precum Finlanda, Suedia sau Estonia ocupă pozițiile fruntașe. Sub noi se situează doar Grecia și Turcia (luată în considerație de studiu, chiar dacă nu face parte din UE).

Să mergem mai departe. Un alt lucru important de notat este atunci când analizăm în profunzime dezvoltarea care a avut loc între anii 2011 și 2016. Adică o perioadă care a adus cu sine un boom imortant în IT-ul mondial. Cum stă situația pe plaiurile autohtone? Nu prea bine. Dacă în 2011, în România, activau aproximativ 124.800 de IT-iști, în 2016 numărul lor a crescut la aproximativ 167.700. Nu stăm nici aici extraordinar, în comparație cu alte țări.

În plus, în ceea ce privește ponderea de bărbați din industria IT, avem câteva surprize. De exemplu, Letonia și Lituania sunt singurele țări din Uniunea Europeană în ale căror branșe IT activează mai multe femei decât bărbați. De asemenea, nici în România situația nu se învârte în jurul extremelor și asta e o veste bună. Din totalul angajaților care lucrează în IT, 57,2% sunt bărbați. Dintre aceștia, 48,4% au vârste mai mici de 35 de ani.

În ceea ce privește dificultatea companiilor de a-și găsi angajați, România stă binișor. Ne aflăm în partea superioară a clasamentului, chiar dacă nu asta reiese din grafic. De fapt, cu cât o țară e situată mai jos, cu atât e mai bine. Ne dăm seama de situație din imaginea de mai jos.

Per total, România nu stă chiar rău la caiptolul IT, însă nu ne situăm nici pe departe la nivelul la care ne-ar plăcea să credem. Există în continuare spațiu mult de creștere, iar viitorul sună binișor. La unele capitole suntem depășiți de vecinii noștri Bulgaria și Ungaria, la altele ieșim noi pe primul loc. Rămâne de văzut dacă ne vom putea îndeplini potențialul. Studiul complet Eurostat poate fi consultat aici.