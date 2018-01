Twitter scuză ”prostiile” lui Donald Trump, în loc să le cenzureze

Rețeaua de socializare Twitter a fost foarte criticată în ultimele luni din cauza postărilor agresive și încărcate de ură ale lui Donald Trump, dar nu vor dispărea vreodată.

Twitter este rețeaua de socializare preferată a lui Donald Trump. Președintele Statele Unite postează deseori pe contul @RealDonaldTrump și transmite mesaje care, deseori, pot fi privite ca rasiste, încărcate de viziuni extremiste sau, în cel mai bun caz, neadevărate. Dintr-un punct de vedere, este cea mai eficientă persoană din lume când vine vorba de propagarea știrilor false.

În Statele Unite au fost organizate mai multe proteste împotriva atitudinii Twitter față de contul lui Donald Trump. În urmă cu aproximativ o săptămână, pe fațada sediului Twitter a fost proiectat mesajul ”@Jack [Jack Dorsey – Fondatorul și CEO-ul Twitter] este complice lui @RealDonaldTrump”.

Presiunea crescută pe rețeaua de socializare a forțat directorii companiei americane să posteze o explicație detaliată pe blogul oficial. În respectiva postare, se explică foarte clar faptul că nu vor dispărea niciodată conturile unor președinți de state, chiar dacă nu se menționează în mod expre numele lui Trump. ”Blocarea unui lider mondial pe Twitter sau ștergerea tweet-urilor controversate ar ascunde informații importante pe care oamenii ar trebui să le poată vedea și dezbate. De asemenea, nu ar pune respectivul lider pe modul silențios, dar ar afecta cu siguranță discuțiile necesare în jurul cuvintelor și acțiunilor lui.” Argumentul are legătură cu faptul că acele postări sunt de fapt știri și merită să fie disponibile publicului larg.

Ca o notă de subsol, cei de la Twitter au ținut să menționeze că vor analiza atent tweet-urile liderilor de state și se vor asigura că sunt în conformitate cu termenii și condițiile de utilizare ale platformei.

In the East, it could be the COLDEST New Year’s Eve on record. Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries, was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017