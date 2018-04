Traian Băsescu, scos la tablă: despre Facebook, Rege, Unire și familie

Cel mai nou invitat la dezbateri cu studenții de la Facultatea de Științe Politice, Traian Băsescu, a vorbit multe despre multe.

Facultatea de Științe Politice a Unviersității din București a demarat un proiect cu potențial, în care politicieni români ajung față în față cu studenții, ca să fie luați la rost pe diverse teme. Au trecut pe la noi Ludovic Orban și Kelemen Hunor, iar din câte mi-am dat seama, primii doi n-au avut, însumată, audiența fostului președinte de stat.

O fi cântărit faptul că a fost președintele țării, o fi cântărit faptul că e Traian Băsescu, dar mai degrabă cred că a contat că e Băsescu. Fostul președinte-jucător umple o sală de studenți și reușește cumva să-i țină în priză vreo două ore (minus o moldoveancă supărată, care și-a luat jucăriile și a plecat după ce n-a primit răspunsul dorit). Rețeta e clasică: omul are lucruri de zis, dar tu vrei să-l asculți pentru că știi că are în buzunar câteva glume bune. Stand-up politic? Aproape.

După aproape cinci ani de facultate, cred că e singurul eveniment de acest fel la care merg din proprie inițiativă, fără să fiu ademenit/ momit/ constrâns să ascult pesediste despre care s-a răs că au făcut așa și pe dincolo prin parcări. Sunt sigur că și alții din sală au venit tot de plăcere, chiar și dacă a fost doar plăcerea bășcăliei.

Nu te trage de șireturi cu Băsescu

Da, Traian Băsescu s-a ținut și se va ține întotdeauna de bășcălie, suficient de fină încât să nu fie grobian, dar suficient de înțepătoare cât să rămâi fără replică dacă te-ai gândit să te iei cu Băse. Și totuși, sunt unii studenți care vor să-și dea în petec. Ce contează că ți s-a indicat să pui doar o întrebare și tu pui patru? Ce contează că n-ai habar despre ce vorbești? Ce contează că râde toată lumea de tine? Îți pune Băse capac când îți spune să ”stai jos” și execuți ordinul, în timp util.

Traian Băsescu a răspuns întrebărilor pe care le-a primit din public, după ce a făcut o mică introducere, atât sieși, cât și partidului pe care l-a înființat. Astfel, fostul președinte a reiterat poziția față de familie. Cu toate că partidul crede în familia clasică, nu neagă existența cuplurilor homosexuale și consideră că este nevoie de un cadru legal și pentru acestea. Ce nu e în regulă, însă, e adopția copiilor de către cupluri gay.

Sluga la ruși rămâne tot un trădător

Prrobabil îți amintești când președintele Băsescu l-a făcut pe Regele Mihai trădător și slugă la ruși. Studenții n-au ratat ocazia să-l descoasă pe invitat cu privire la subiect. Odată cu răspunsul acestuia, am aflat că nu și-a schimbat opinia expusă acum câțiva ani. Regele Mihai rămâne slugă la ruși, iar Ion Antonescu nu poate fi iertat pentru faptul că a ordonat armatei române să meargă dincolo de Nistru, schimbând în totalitate datele problemei. Traian Băsescu nu s-a sfiit să prezinte cinismul politicianist, cu privire la abdicarea regelui. Ce valorează mai mult, viața a 1.000 de studenți sau o țară?

Unirea, cel mai important subiect

Unirea României cu Moldova a fost cel mai dezbătut subiect, atât din cauza simpatiei fostului președinte pentru subiect, cât și datorită anului de grație 2018, în care ne aflăm și care alimentează discuții și activități unioniste periodic. Pentru mine e un subiect ușor indiferent: există atât argumente pro, cât și contra, care mă pot convinge de una sau de alta. S-ar putea, însă, ca Traian Băsescu să aibă dreptate: cu toate că mulți sunt indiferenți sau chiar anti-unire, când momentul va veni, sentimentul unirii ar putea să primeze.

Traian Băsescu crede în unire, însă e conștient că nu e un proces de scurtă durată, pe care să-l faci peste noapte, dar cu cât se poate face mai repede, cu atât va fi mai ieftin pentru România. Băsescu propune chiar și o soluție pentru Transnistria, de care am putea scăpa în schimbul teritoriilor nordice din Basarabia, aflate acum în Ucraina. Dacă se va realiza sau nu, asta vom vedea în următorii ani; după spusele lui Băsescu, asta ar fi cam singura variantă pentru ”europenizarea” Moldovei, deoarece UE n-ar avea vreun interes pentru a ne primi vecinii în Uniune.

Traian Băsescu despre Facebook

Am schimbat un pic registrul și l-am întrebat pe Traian Băsescu ce părere are despre Facebook. Îi urmăresc contul de ceva ani și am primit, astfel, și confirmarea că e singurul care își scrie postările și mesajele. Fostul președinte apreciază în mod special să răspundă celor care îl critică, doar pentru a avea bucuria de a le da peste nas și a mai aduna niște like-uri.

Cu toate că nu mă gândeam și la asta, Băsescu a dus discuția și în direcția scandalurilor recente, care au implicat atât Facebook, cât și Cambridge Analytica. Președintele nu se teme de asemenea lucruri, dar este, într-adevăr, deranjat de mulțimea de reclame pe care i le servește Facebook. De asemenea, recunoaște că activitățile de pe rețeaua socială îi mănâncă destul timp, mai ales când scrie postări foarte lungi; ca să nu plictisească cititorii, încearcă să le și comprime cât mai mult, fără să se piardă esența.

Băsescu a mai discutat și despre alte subiecte, cum ar fi DNA, instituție pe care o vede și cu bune și cu rele și căreia îi acordă nota 5 per total. Nota e de trecere, însă e atât de mică din cauza procurorilor cărora li s-a permis să facă abuzuri în cazul instrumentării unor dosare, conform fostului președinte.

Au mai fost și alte întrebări serioase, și alte întrebări pe care nici măcar cei care le puneau nu le stăpâneau, au mai fost și glume, cam tot ce ți-ai dori de la o asemenea întâlnire. M-am dus, m-am distrat și l-am ascultat pe fostul președinte al țării, care nu s-a sfiit să-i pună la punct pe cei care habar n-au despre ce vorbesc, dar au nasul pe sus și au impresia că-s mai deștepți doar pentru că folosesc cuvinte lungi.

Traian Băsescu rămâne, în continuare, un cotoi bătrân al politicii românești, un președinte-jucător, dar și un om care reușește să-i deranjeze sau chiar să-i enerveze pe unii prin ceea ce are de spus.

Fie că-ți place sau nu, merită să vezi ce mai are de zis în 2018.

