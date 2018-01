Top YouTube în România: ce reclame te-au făcut să râzi și să plângi

YouTube mai are un bilanț de dat și acesta e cu reclame. Au fost făcute de companii, dar au trecut de la stadiul de marketing la stadiul de viral.

YouTube a tras linie și pentru reclame după virale și clipurile care ne-au fascinat în România. Acum, YouTube prezintă reclamele cele mai populare ale anului 2017. Acestea sunt reclamele care au captat interesul publicului YouTube din România. Sunt creații video care s-au remarcat prin conținutul original, forța de a menține privitorul în fața ecranului și a de reacționa. Altfel spus, te-a lipit de ecran așa cum nu credeai c-o s-o facă.

Topul YouTube Ads Leaderboard 2017 are o logică în spate. Este creat printr-un algoritm care măsoară intenția utilizatorului de a vedea un anumit clip și interacțiunea cu videoul respectiv. Sunt luate în calcul timpul de vizionare, numărul de distribuiri, numărul de vizualizări organice în comparație cu cele plătite. Sigur, sunt scoase din topul YouTube acele clipuri care ar putea deranja.

Pentru topul din acest an a fost acceptat un singur spot din partea fiecărui brand, pentru a evidenția mai bine diversitatea, calitatea și popularitatea reclamelor de pe YouTube. „Vedeta” incontestabilă a publicității pe YouTube în 2017 a fost OLX și a sa reclamă „Indemnizația de #bebebine”. Spotul din topul YouTube este nu doar pe primul loc în România. A intrat însă și în top 10 cele mai populare reclame pe YouTube în 2017 la nivelul tuturor țărilor Uniunii Europene, top dominat de creații din Germania și Marea Britanie.

Topul YouTube cu reclame care te-au prins în 2017

OLX.ro – Indemnizatia de #bebebine – OLX Romania

Agenție de creație: Saatchi & Saatchi + The Geeks

Agenție media: Conversion

Gustul Lay’s te cucereste cu zambete & premii! – Lays Romania

Agenție de creație: Jazz Communication

Agenție media: OMD

ETI Puf – Puf-Hop – ETI Romania

Agenție de creație: Ogilvy & Mather România

Agenție media: United Media

Kinder Schoko Bons – Kinder Romania

Agenție de creație: n.a.

Agenție media: Starcom

Pentru ca acasa e mereu pe primul loc • Meriti sa fii surprins – LidlRomania

Agenție de creație: MRM Worldwide

Agenție media: Lidl

Andreea Esca are un mesaj pentru tine! – NIVEA ROMANIA

Agenție de creație: FCB

Agenție media: MEC

ING Card Complet – Cautare ATM – ING Bank Romania

Agenție de creație: Headvertising

Agenție media: Zenith

Timp din timpul tau feat. Antonia – episodul 1 – AvonCosmeticsRomania

Agenție de creație: Jazz Communication

Agenție media: Starcom

KAFUNE the fun coffee! – KAFUNE

Agenție de creație: GAV

Agenție media: Media Investment

Vodafone – In roaming, ca acasa – Vodafone Romania

Agenție de creație: McCann

Agenție media: MEC

Top YouTube cu reclame în Uniunea Europeană

Wohne wie auch immo du willst! #fuerimmo | Vollversion | immowelt.de – Immowelt

Țara de origine a videoului: Germania

Agenție de creație: FYFF AG

Agenție media: In-house

#MoreThanARefugee – YouTube Spotlight

Țara de origine a videoului: Statele Unite

Agenție de creație: We are social

Agenție media: Essence

Die Oster-Überraschung – #DerWahreOsterhase – Netto

Țara de origine a videoului: Germania

Agenție de creație: Jung von Matt

Agenție media: OMD

Clash of Clans: How Do We Get Over There? (Update Teaser) – Supercell

Țara de origine a videoului: Finlanda

Agenție de creație: Barton F. Graf

Agenție media: In-house

John Lewis Christmas Ad 2017 – #MozTheMonster – John Lewis

Țara de origine a videoului: Marea Britanie

Agenție de creație: adam&eveDDB

Agenție media: Manninh Gottlieb OMD

OLX.ro – Indemnizatia de #bebebine – OLX Romania

Țara de origine a videoului: România

Agenție de creație: Saatchi & Saatchi + The Geeks

Agenție media: Conversion

M&S Christmas TV Ad 2017 | Paddington & The Christmas Visitor #LoveTheBear – Marks & Spencer

Țara de origine a videoului: Marea Britanie

Agenție de creație: Grey London

Agenție media: Mindshare

Samsung Galaxy S8 and S8+: Official Introduction – Samsung

Țara de origine a videoului: Coreea de Sud

Agenție de creație: Cheil

Agenție media: Starcom Worldwide

Heineken | Worlds Apart | #OpenYourWorld – Heineken

Țara de origine a videoului: Olanda

Agenție de creație: Publicis London

Agenție media: Mediavest Spark

EATKARUS – EDEKA Werbung #issso – EDEKA

Țara de origine a videoului: Germania

Agenție de creație: Jung von Matt

Agenție media: OMD