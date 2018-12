Tom Cruise îți spune cum să te bucuri cu adevărat de filme pe TV

O fi Tom Cruise scientolog, dar asta nu înseamnă că nu e, în continuare, un actor bun, iar acum îți dă și un sfat despre cum să te bucuri mai bine de filme, fie ale sale, fie altele.

Tom Cruise a apărut recent într-un video în care discută despre o problemă care acaparează din ce în ce mai multe televizoare moderne: motion smoothing. Funcția este prezentă pe mai toate televizoarele HD și 4K pe care le-ai putea cumpăra în prezent. Mai mult, e pornită aproape întotdeauna, iar asta poate afecta cu adevărat calitatea filmelor.

Funcția de motion smoothing folosește un procesor pentru a crea cadre noi între cele 24 sau 30 fps pe care le vezi deja pe ecran, astfel că mișcările vizibile sunt mai fluente. În cazul unor transmisiuni precum cele sportive, funcția poate fi de folos, dar pentru filme și seriale, schimbă lucrurile în rău, de cele mai multe ori.

I’m taking a quick break from filming to tell you the best way to watch Mission: Impossible Fallout (or any movie you love) at home. pic.twitter.com/oW2eTm1IUA

— Tom Cruise (@TomCruise) December 4, 2018