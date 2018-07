Mission: Impossible – Filmul de acțiune în care Tom Cruise e etern

Mission: Impossible – Fallout este cel mai bun film din seria care a început acum mai bine de 22 de ani, iar asta spune multe.

Tom Cruise le spune în acest film membrilor echipei sale că nu o să-i dezamăgească. Spusele lui le-am simțit că se referă și la noi, spectatorii, care odată cu fiecare film din serie rămânem din ce în ce mai impresionați de ceea ce poate să facă Cruise.

Acțiunea filmului începe în stilul clasic cu Ethan Hunt (Tom Cruise) care acceptă misiunea de a recupera plutoniu de la niște răufăcători. Lucrurile nu merg foarte bine, apoi situația se complică și devine neplăcută pentru protagonist.

Mission: Impossible nu rămâne fără combustibil nici la 22 de ani de la apariție

Povestea filmului este una plină de scene de acțiune, momente de suspans, acrobații și conține multe, foarte multe, scene în care-l vedem pe Tom Cruise alergând. Este exact ceea ce te-ai aștepta la un film din această serie.

Un lucru care mi-a plăcut la acest scenariu este că acțiunea nu este previzibilă, dar nu devine nici prea amibugă. Este un amestec perfect de cunoscut și necunoscut, de scene de acțiune cu momente de respiro și are și câteva întorsături de situație.

Mission: Impossible – Fallout are o durată de vreo două ore și jumătate, dar niciodată nu am simțit că mă plictisesc. Am urmărit cu atenție fiecare piesă de puzzle la care se adăuga următoarea și tot așa.

Scenele de acțiune sunt mai bune ca niciodată

Scenele de acțiune parcă sunt mai nebunești și mai detaliate ca niciodată. Dar ceea ce m-a surprins a fost nivelul de violență din scenele de luptă ale acestui film din serie. Mi-a adus aminte de ceea ce am văzut în alte producții precum The Raid sau The Raid 2.

Sigur, și în trecut Ethan Hunt se lovea și se lupta cu inamicii, dar aici parcă o face mai mult ca niciodată, iar luptele sunt extrem de bine coregrafiate și violente. Un moment strălucit este scena de luptă din baie (prezentată și în trailer) unde simți fiecare pumn și strângi din dinți la fiecare lovitură.

Pe lângă astfel de momente, filmul are și scene amuzante care, de cele mai multe ori, sunt bine executate și au stârnit ceva râsete în sală. Un exemplu în acest sens este scena în care echipa lui Hunt este prinsă în timpul unei acțiuni ilegale de către o polițistă.

Umorul este generat de situația ciudată și reacția personajelor. Scena se aseamănă cu una dintr-un film cu Charlie Chaplin și este integrată perfect în film.

Pentru toate aceste lucruri merită lăudat Christopher McQuarrie, scriitorul și regizorul filmului, care reușește să lege aceste scenete de acțiune într-un mod fluent ce face ca acest film să zburde prin fața ochilor.

Christopher McQuarrie s-a consacrat la Hollywood ca scenarist, mai ales după hitul The Usual Suspects pentru care a obținut un Oscar, dar s-a arătat interesat de regie și în 2000 a realizat primul său film, The Way of the Gun. De atunci au trecut 12 ani până la următorul proiect pe care l-a regizat, Jack Reacher cu Tom Cruise, apoi a urmat filmul Misiune Imposibilă: Rogue Nation din 2015 și acesta.

Consacrarea lui Cruise drept cel mai bun actor în filmele de acțiune

Tom Cruise este actorul potrivit pentru astfel de roluri de acțiune și este binecunoscut faptul că „dă totul pe teren”, după cum ar spune un fotbalist, atunci când realizează astfel de filme. Alergă, se bate și face cascadorii de te lasă cu gura căscată.

Pentru acest film a reușit chiar să-și rupă piciorul în timp ce sărea de pe o clădire pe alta. Simon Pegg este tipul care glume (și bine, fără să exagereze), Ving Rhames este tipul blând și priceput la toate, iar Rebecca Ferguson revine în rolul spioanei care ar putea face o treabă la fel de bună ca Ethan Hunt.

Un personaj important este interpretat de Henry Cavill, care, din păcate, este cam unidimensional și nu aduce prea mult dinamicii personajelor, poveștii. Totuși, ceea ce reușește Cavill, și regizorul implicit, este să-l facă pe August Walker să pară ca un pesonaj titanic, un luptător dur ce nu se lasă până nu câștigă.

Mission: Impossible – Fallout aduce foarte mult cu filmele clasice cu spion prin prisma modului în care este filmat. Regizorul McQuarrie, alături de directorul de imagine Rob Hardy, redau starea aia din filmele cu spion printr-o imagine ușor întunecată, cu ceva zgomot în imagine și cu utilizarea flare-urilor (luminile ce se întind pe ecran).

Hardy a mai lucrat cu Alex Garland la Annihilation sau Ex Machina și calitatea muncii sale se vede și în Fallout. Acest film nu este la fel de frumos filmat ca cele două menționate anterior, dar reușește să surprindă foarte bine momentele de acțiune, indiferent dacă este vorba de o cursă pe străzile înguste ale Parisului sau de scene aeriene deasupra munților.

Ca în alte filme din serie, și aici există momente ce sunt exagerate. Dacă uiți puțin de gravitația care-ți ține fundul în scaun, te asigur că o să te distrezi la filmul asta.

Mission: Impossible – Fallout nu este foarte diferit de celălalte filme din serie și, spre deosebire de alte filme de acest gen, nu se strică pe măsură ce timpul trece.

Sigur, l-am mai văzut pe Tom Cruise conducând mașini și sărind de pe clădiri, dar Fallout are un aer proaspăt și un scenariu bine scris care-i aduce onoare a de fi cel mai bun film din serie, poate chiar cel mai bun film de acțiune din istorie.