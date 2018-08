Grand Tour se transformă în joc video pentru fanii lui Jeremy Clarkson

Din portofoliul Amazon PrimeVideo, The Grand Tour este unul dintre cele mai populare seriale, iar acum se va transforma într-un joc video.

Echipa Amazon Studios nu este cunoscută pentru dezvoltarea de jocuri video, dar având în vedere sumele fabuloase încasate în mod regulat de Amazon, acest proiect nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră. Dintr-un punct de vedere, reprezintă o aliniere la trendul din piață, în care divertismenul multi-platform este la modă.

Diferența este că, în timp ce diverse reality show-uri îți oferă o aplicație de mobil pentru a vota, Amazon îți oferă un joc video pentru a parcurge aceleași trasee precum șoferii tăi favoriți din The Grand Tour.

Jocul video The Grand Tour va fi oferit într-un format episodic și va fi în strânsă corelare cu ceea ce se întâmplă în fiecare episod din sezonul trei al îndragitului show de pe PrimeVideo. Tot de dragul autenticitiății experienței, vocile lui Jeremy Clakson, Richard Hammond și James May vor fi prezente în joc.

Mometan nu se cunosc foarte multe detalii despre joc, platformele pe care va fi disponibil sau prețul de achiziție. Știm totuși că ar trebui să ajungă la gameri în momentul premierei pentru sezonul trei din The Grand Tour. Fiecare episod din joc va fi lansat în aceeși săptămână cu episodul din serial și va include mașini, locații și alte tipuri de conținut din emisiunea de la TV.

Ca o notă de subsol interesantă, jocul va fi unul dintre puținele care va include posibilitatea unui joc cu alți trei prieteni pe un singur ecran. În plus, vor existe diverse forme de power-up pe care le poți colecta și utiliza în timpul cursei cu nume precum High Tea sau More Horsepower.

Anunțul inițial a fost făcut pe Twitter, iar mai multe particularități despre această experiență inovativă de gaming se găsesc aici.

