Filme și seriale 4K HDR: cu ce testezi un TV Ultra HD

Până nu demult, conținutul Ultra HD era surprinzător de rar. Acum, găsești filme și seriale 4K HDR pe o varietate foarte mare de platforme online. În plus, poți opta oricând pentru câteva discuri Blu-ray Ultra HD.

Tranziția de la Full HD 1080p la Ultra HD 4K a fost mult mai spectaculoasă decât te-ai fi așteptat. Chiar și pe un TV cu diagonala de un metru, conținutul video la rezoluție 3840 x 2160 pixeli se vede semnificativ mai bine decât același film la 1920 x 1080 pixeli.

Nu este însă vorba doar de numărul de pixeli în plus, care sunt de patru ori mai mulți. O mare parte din conținutul 4K disponibil online este și HDR. High Dynamic Range sau HDR face referire la o rată de contrast mai mare pentru un film combinată cu un gamut surprinzător de bogat.

Practic, ai mai multe culori afișate pe ecran în același timp, o particularitate care îți fură inevitabil privirea.

Filme și seriale 4K HDR – unde le găsești

O experiență vizuală de cea mai bună calitate, când vine vorba de filme și seriale 4K HDR, se găsește pe discuri Blu-ray Ultra HD. Există și o serie de opțiuni în online, dar bitrate-ul semnificativ mai mare de pe un Blu-ray original de înaltă rezoluție vine cu câteva avantaje.

Cel mai simplu, observi beneficiile unui film pe Blu-Ray 4K în cazul secvențelor cu ploaie, zăpadă, confetii sau orice alte particule dense aflate în mișcare. Pentru ca acele momente să fie redate cum se cuvine, s-ar putea ca Netflix să nu facă întotdeauna o treabă impecabilă.

Pentru a te uita la filme Blu-ray Ultra HD, ai nevoie fie de un player dedicat de ultimă generație, fie de un Xbox One S sau Xbox One X. Dacă îți este suficientă calitatea filmelor online de pe servicii precum Netflix, Amazon Prime sau YouTube, un smart TV modern ar trebui să faciliteze accesul la respectivele platforme.

Opțional, pentru câteva funcții în plus, te poți orienta către un Apple TV 4K, NVIDIA Shield TV pentru fanii Android sau Chromecast Ultra. Acestea din urmă sunt de preferat mai ales dacă te gândești să trimiți deseori conținut video de pe smartphone către TV.

Apropo de Netflix, îndrăgitul serviciu de streaming este compatibil cu majoritatea dispozitivelor de streaming și îți pune la dispoziție o bază de date foarte mare de conținut video de calitate foarte bună. Dacă îți dorești însă să redai filme și seriale 4K HDR, acelea sunt disponibile doar dacă ești abonat la cel mai scump abonament.

Indiferent ce televizor ai sau cât de scump este, dacă nu ești abonat le Netflix Premium Ultra HD, filmele și serialele se vor vedea la calitate Full HD 1080p. Cu abonamentul Premium, patru persoane se pot uita la filme diferite, în diverse colțuri ale lumii, în același timp.

Cu alte cuvinte, ai beneficiul că îți poți împărți contul cu un prieten. Pentru a te abona, poți accesa www.netflix.com. Prima lună de acces este gratuită, dar tot trebuie să introduci datele de card la crearea contului.

Accesul la Amazon Prime Video este mai ieftin, doar 2,99 euro în primele șase luni și, la fel ca la Netflix, conținutul original produs de Amazon este disponibil în Ultra HD. După cele șase luni, costul abonamentului va fi de 5,99 euro. Pentru a te abona, poți accesa primevideo.com.

Nu în ultimul rând, există foarte mulț conținut 4K HDR pe YouTube, complet gratuit. Pentru a te lăuda în fața prietenilor cu clipuri de înaltă rezoluție, cu culori spectaculoase, câteva trailere s-ar putea să fie suficiente.

Filme și seriale 4K HDR pe Netflix

Librăria de conținut original pe Netflix este mai mare ca niciodată și include filme și seriale 4K HDR dintr-o varietate foarte mare de genuri. Nu sunt toate pentru oricine, dar nici nu trebuie să fie. Având în vedere ritmul lansărilor de pe cea mai populară platformă de streaming contra cost, este aproape imposibil să nu găsești ceva care te facă să vezi cu alți ochi noul tău televizor Ultra HD.

Eu personal, în capul listei, aș pune serialul Chef`s Table construit în jurul unor bucătari. Este creat de regizorul documentarului Jiro Dreams of Sushi și fiecare episod atrage atenția asupra abilităților culinare ale unui bucătar important al secolului 21.

Încărcate de acțiune și cu scene întunecate care profită la maxim de beneficiile tehnologiei HDR sunt co-producțiile Marvel. Daredevil, Jessica Jones sau Luke Cage sunt perfecte pentru a ilustra performanța cromatică a noului tău televizor.

Datorită bugetului foarte mare investit și a faptului că multe dintre episoade au regizori cunoscuți în spate, serialele Marvel arată spectaculos, de la secvențele de luptă până la panorama cartierelor din New York în care se desfășoară acțiunea. Experiența vizuală este impresionantă și în Full HD, dar dacă ai un TV cu 4K și HDR, ești mai tentat să te înscrii la o sesiune de binging.

Până și multe dintre show-urile de stand-up comedy de pe Netflix pot fi vizionate la rezoluție Ultra HD, dar lista serialelor este cea care transformă serviciul americanilor în destinația perfectă pentru amatorii de 4K. Stranger Things recrează foarte bine atmosfera anilor `80, iar efortul producătorilor pentru a genera secvențe autentice din acea perioadă iese și mai bine în evidență în HDR.

Altered Carbon s-ar putea să fie prea violent pentru anumiți consumatori de seriale, dar este incredibil de colorat și se vede frumos pe un TV bun. Viitorul distopic neo-noir îți oferă detalii impresionante în fiecare colț al unui cadru. Ține doar de tine să ai un televizor suficient de mare pentru a le vedea pe toate. Serialul Lost in Space merită o mențiune specială.

Filme și seriale 4K HDR pe Amazon

Amazon Prime Video mai are un pic de lucru până ajunge din urmă librăria de conținut original de pe Netflix. Asta nu înseamnă însă că nu are deja câteva filme și seriale 4K HDR pe care merită să le consumi în toată splendoarea lor.

The Grand Tour este destinație perfectă pentru amatorii autoturismelor de top care au apreciat creativitatea Top Gear dar și-au dorit să o vadă asociată unor bugete de producție mai generoase. Niciodată nu a arătat ieftin producția celor de la BBC, dar este evident că Amazon își dorește să sporească numărul abonaților la Prime cu cei trei britanici pasionați de mașini. Culorile din The Grand Tour sunt unele dintre cele mai vii pe care le-ai văzut vreodată la TV.

Apropo de culori și cadre pline de detalii, The Marvelous Mrs. Maisel este o altă producție Amazon pentru care merită să te abonezi la Prime Video. Recrează atmosfera anilor `60 din New York cu o precizie incomensurabilă.

Aproape că-ți vine să-l vezi de două ori pentru a te bucura și de glumele foarte bine scrise, dacă prima oară te-au fascinat prea mult decorurile, vestimentația și piesele de mobilier.

Man in the High Castle și Electric Dreams sunt două seriale inspirate de scrierile lui Philip K. Dick. Unul dintre cei mai inspirați scriitori de SF-uri ai ultimului secol, Dick a reușit să creeze niște lumi fantastice pe care Amazon le-a materializat în 4K HDR. Primul spune povestea unui trecut alternativ, după al doilea război mondial, în care nemții și japonezi au câștigat conflictul și au împărțit teritoriul Statelor Unite. Electric Dreams este o antologie de ecranizări ale unor nuvele redactate de Philip K. Dick. Nu au legătură între ele, deci le poți viziona în orice ordine dorești.

Clipuri și scurt metraje 4K HDR gratuite pe YouTube

O simplă căutare pe YouTube după 4K HDR îți generează surprinzător de multe rezultate, mai mult sau mai puțin inspirate. Din fericire, dacă vrei să fii eficient și concludent în momentul în care îți formulezi o părere despre calitățile televizorului tău Ultra HD, există o soluție mai simplă.

The HDR Channel are un nume cât se poate de sugestiv și o colecție exhaustivă de clipuri în spate. Unele sunt mai lungi decât altele, iar unele nici măcar nu sunt scurt metraje. Tot pe HDR Channel poți vedea animații și clipuri în 4K HDR din jocuri video precum God of War sau Forza Motorsport 7.

Ține de tine cât timp ai la dispoziție, dar până la urmă, YouTube s-ar putea să ofere cea mai rapidă cale pentru a-ți impresiona musafirii care au venit să-ți vadă TV-ul de 1,5 metri.