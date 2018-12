Tesla vrea să instaleze încărcătoare pentru mașini în toată Europa în 2019

Elon Musk are planuri mari pentru rețeaua de încărcătoare Supercharger, astfel că vrea să o extindă în toată Europa în 2019.

Știm deja că Elon Musk are planuri mari cu orice lucru care îl pasionează. Fie că e vorba de rachete reutilizabile, de tuneluri săpate pe sub metropole americane sau de mașini electrice, antreprenorul vrea să facă lucrurile cât mai interesant și cât mai util pentru clienți. Poate că aruncătorul de flăcări nu era atât de util, dar măcar e distractiv.

Cea mai recentă declarație a lui Elon Musk arată că Tesla vrea să extindă rețeaua de încărcătoare Supercharger pe ”100% din suprafața Europei”, iar asta ar trebui să aibă loc în 2019.

”Din Irlanda până la Kiev și din Norvegia până în Turcia” a scris Musk într-un comentariu pe Twitter, ca răspuns unui utilizator care se plângea că în unele zone din Irlanda, e mare nevoie de astfel de încărcătoare.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ

— Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018