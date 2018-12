Cum ar fi arătat filmul Interstellar cu Elon Musk în rolul principal

Până acum nimeni nu s-a întrebat cum ar fi arătat filmul Interstellar dacă, în locul lui Matthew McConaughey ar fi fost CEO-ul Tesla, SpaceX și The Boring Company Elon Musk. Cu toate astea, acum avem un răspuns la o întrebare pe care nimeni nu a pus-o.

Filmulețul a fost creat de utilizatorul de Twitter KaziooFX, a cărui canal de YouTube se numește Order of Magnitude. Videoclipul are două minute și 48 de secunde și reprezintă un mashup din scene din Interstellar, imagini cu aterizarea SpaceX în ocean și clipuri din interviuri cu Elon Musk.

Editarea din videoclip este cel puțin decentă, tocmai de aceea e surprinzător faptul că Kazioo a folosit metode manuale de editare, în loc de rețele neurale și inteligență artificială. Astfel, rezultatul este o combinație credibilă de dialog între Elon Musk și personajul lui Anne Hathaway, în contextul aterizării navei SpaceX în ocean.

Cu fața lui Elon Musk în locul feței lui McConaughey, o scenă de altfel dramatică și intensă se transformă într-una hilară. Momentul cel mai amuzant vine când Musk spune „This may sound corny, but love is the answer” („Poate sună ca un clișeu, dar dragostea este răspunsul”), personajul lui Hathaway se întoarce spre el, vede că acesta fumează iarbă și îl întreabă speriată „What are you doing?” („Ce faci?”). Cadrul cu Musk fumând este luat din interviul viral pe care Joe Rogan i l-a luat lui Musk pentru podcastul său, care a stârnit instantaneu o cascadă de glume și meme.

Dacă vrei să vezi videoclipul în toată splendoarea lui, îl ai mai jos:

This took me much longer than it should:

Replaced Matthew McConaughey with @elonmusk in Interstellar.

Enjoy! #SpaceX https://t.co/SxQ7PUukQD — Kazioo (@KaziooFX) December 18, 2018

Reacțiile oamenilor nu au întârziat să apară – și aproape toate sunt pozitive, după cum poți vedea:

You won the internets for today and all the generations to come. — M G (@NoMercyIncluded) December 19, 2018

Love it, the smoking shot genuinely cracked me up. Awesome stuff ? — Jeremy Harris (@jeremyeharris) December 19, 2018