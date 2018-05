Banii care au transformat rivalul Uber într-o companie de un miliard

Taxify, principalul rival al Uber în România, a primit o finanțare de 175 milioane de dolari care a ridicat valoarea totală a companiei la un miliard de dolari.

Investiția a fost făcută de Daimler, gigantul auto german care, printre altele, deține Mercedes-Benz și aplicația mytaxi. De asemenea, finanțarea a implicat alți investitori, precum fondul european de investiții Korelya Capital și Taavet Hinrikus, fondatorul Transferwise, un startup evaluat la peste un miliard de dolari.

Oficiali Taxify au spus că Didi Chuxing, companie de rezervări de automobile din China, s-a numărat printre investitorii care s-au alăturat acestei runde de finanțare.

Compania intenționează să-și mobilizeze capitalul primit pentru a-și dezvolta tehnologia și pentru a se extinde în Europa și în Africa. Cu alte cuvinte, prin intermediul acestei investiții, Taxify vrea să devină un rival din ce în ce mai relevant în fața de Uber.

Dincolo de afacerile sale în domeniul automobilelor, Daimler era deja activ în domeniul transporturilor. Investițiile sale în această zonă includ achiziționarea serviciului de ridesharing car2Go și a startup-ului german Flinc. De asemenea, Daimler a investit și în compania europeană de ridesharing Via & Turo.

Pe plan local, trebuie menționat că Daimler deține Clever Taxi. Achiziția a fost realizată anul trecut, prin mytaxi, iar valoarea acesteia s-a ridicat la cel puțin 10 milioane de euro.

Cât de mult a crescut Taxify în mai puțin de un an

Având în vedere acest context, este de înțeles mișcarea companiei de a investi în Taxify. Markus Villig, directorul executiv și cofondatorul Taxify, a declarat că misiunea lor este să construiască viitorul mobilității.

„Este minunat că am primit sprijinul unor investitori ca Daimler și Didi. Acesta este doar începutul, deoarece tot mai mulți oameni renunță la a deține mașini și optează pentru transportul la cerere”, a mai adăugat el.

Taxify este un startup care a fost fondat în Estonia în 2013 de către frații Markus și Martin Villig. Markus Villig are acum doar 24 de ani, ceea ce îl face unul dintre cei mai tineri șefi ai unei companii cu o valoare de peste un miliard de dolari.

Viziunea sa inițială a fost aceea de a face un serviciu pentru locuitorii din Estonia, cu bani împrumutați de la părinți. Ideea inițială s-a extins și serviciul este prezent acum în 25 de țări, predominant în Europa și Africa.

Markus Villig a declarat că Taxify are acum mai mult de 500.000 de șoferi și peste zece milioane de utilizatori. Acesta este un salt destul de mare. În august 2017 a spus are 2,5 milioane de utilizatori. Spre comparație, Uber a anunțat că are peste un milion de utilizatori în România. E prezent în patru orașe. Ce ar trebui să știi cu numărul de utilizatori e că nu sunt, neapărat, utilizatori zilnici, ci au cont și au folosit aplicația cel puțin o dată.

În plus, Markus a menționat că volumul călătoriilor Taxify a crescut de zece ori anul trecut, însă nu a oferit o cifră brută. Creșterea, cel puțin în România, a fost și pe fondul unei politici agresive de prețuri. Chiar și în prezent o cursă încă este mai ieftină decât cu Uber.

Atât Uber, cât și Taxify încă sunt startup-uri. Cel dintâi valorează câteva zeci de miliarde de dolari, cel din urmă a ajuns acum la primul miliard. În SUA, Uber mai are ca rivali Lyft și Juno.