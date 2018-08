Steven Seagal, prietenul lui Putin, va reprezenta interesele Rusiei în SUA

Steven Seagal are un respect enorm pentru Vladimir Putin și, din câte se pare, sunt prieteni apropiați. Din acest motiv, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră faptul că a fost denumit emisar pentru interesele Rusiei în Statele Unite ale Americii.

Majoritatea americanilor au o problemă majoră cu Rusia în general și Vladimir Putin în particular. Steven Seagal se pare însă că este excepția de la regulă, iar actorul de acțiune foarte popular în urma cu câteva decenii este convins că stilul lui Putin este unul benefic pentru populația Rusiei și a întregului mapamond. În mai multe rânduri, Seagal l-a lăudat pe președintele de la Moscova și l-a clasificat ca fiind ”cel mai mare lider mondial”.

Relația lui Steven Seagal cu Vladimir Putin a început în urmă cu mai bine de un deceniu, iar în fascinația actorului pentru Rusia a culminat cu obținerea cetățeniei ruse în 2016. Conform celor de la BBC, talentatul luptător de arte marțiale a devenit de curând un emisar al Rusiei în relația fostei Uniuni Sovietice cu Statele Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut de Ministerul rus de Externe prin intermediul paginii oficiale de Facebook a insistuției. Postarea integrală poate fi văzută mai jos.

Din câte se pare, jobul cu pricina nu va fi unul plătit, dar va reprezenta o poziție cât se poate de oficială. În prima etapă, va avea ca scop promovarea relațiilor americano-rusești într-o ”sferă umanitară”. În trecut, starul american a apărat guvernul rus față de acuzațiile de implicarea în alegerile prezidențiale din 2016 care s-au reflectat în alegerea lui Donald Trump. Va fi interesant de văzut în ce proiecte se va implica rusul Steven Seagal ca reprezentant special al Ministerului de Externe de la Moscova.

Steven Seagal @sseagalofficial, who is a Russian citizen, has been appointed as a special representative of the Russian Foreign Ministry @mfa_russia in charge of the 🇷🇺#RussiaUS🇺🇸 humanitarian ties

➡️ https://t.co/JxYrEdqoig pic.twitter.com/9Mo6CDxLF7

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 4, 2018