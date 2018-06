Ce legătură are Steve Jobs cu această firmă „minune” din China

Cartea despre Steve Jobs l-a convins pe Lei Jun să înființeze Xiaomi. Compania a impresionat lumea, iar acum pregătește o listare la bursă la o evaluare de șase miliarde de dolari

Mulți dintre antreprenorii de succes de azi pot spune exact care a fost momentul când și-au dat seama că vor să-și înființeze propria firmă. Pentru Lei Jun, a cărui companie Xiaomi se pregătește pentru o listare la bursa din Hong Kong, totul a început cu o carte.

În 1987, Lei era student la Universitatea Wuhan unde s-a înscris la informatică doar pentru că prietenii lui o făceau. Pasiunea sa pentru antreprenoriat și tehnologia a răsărit atunci când a dat peste cartea „Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer” la bibliotecă.

Publicată în 1984, cartea recapitulează istoria computerului personal, concentrându-se în special pe Apple și Microsoft. În carte se reamintesc poveștile celebre cu Steve Jobs și Steve Wozniak și cum au construit 50 de computere în 30 de zile pentru a putea onora primele comenzi. Aceeași carte a devenit baza pentru filmul Pirates of Silicon Valley, lansat în 1990.

„Fire in the Valley mi-a oferit inspirație: dacă ai un vis ar trebui să încerci să-ș realizezi și poate ajungi să creezi o companie extraordinară”, a spus acesta. Drept urmare, în ultimul an de facultate, Lei a lansat prima companie și producea cipuri pentru ca computerele să proceseze date mai ușor în chineză.

Afacerea a eșuat și la vremea respectivă existau deja produse de la Lenovo sau Kingsoft, unde avea să devină CEO, care făceau asta.

„La început credeam că Jobs și Gates au avut succes imediat după ce au terminat facultatea așa că eu de ce nu puteam? Acum imi aduc aminte că nu am discutat niciodată de unde am lua investiții, cum să deschidem un cont bancar sau cum să facem bani”, a mai zis Lei.

Xiaomi a devenit celebră datorită strategiei sale, complet opuse Apple, aceea de a vinde produse la un preț cât mai mic unui număr mare de oameni. Această strategie a funcționat și Xiaomi este una dintre cele mai valoroase companii de tehnologie din China și caută să se listeze la bursa din Hong Kong căutând o evaluare de șase miliarde de dolari.

Lei Jun nu numai că l-a avut inspirație pe Jobs, dar a ajuns să fie supranumit „Steve Jobs al Chinei”, iar smartphone-urile Xiaomi a ajuns în top trei cele mai bine vândute din China. Afacerea nu i-a adus doar faimă lui Jun, ci și ceva bani, averea lui fiind estimată la peste patru miliarde de dolari.