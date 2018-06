Sony RX100 VI este cel mai performant compact la ora actuală

Seria RX100 este una dintre cele mai populare din portofoliul de camere foto digitale de la Sony fără lentile interschimbabile și tocmai a câștigat un nou membru. Este vorba de Sony RX100 VI cu un obiectiv standard 24-200mm.

Dacă nu îți dorești să ai flexibilitatea derivată din utilizarea unui aparat foto cu un obiectiv interschimbabil, dar nu vrei să faci compromisuri pe partea de calitate foto/video, un gadget precum noul Sony RX100 VI se pretează de minune pentru scenariile pe care le ai în minte. Cu un obiectiv standard de 24-200mm, acesta este mai flexibil ca niciodată și s-ar putea să te ajute enorm dacă ai o fascinație pentru capturile cu zoom mare. Diafragma este de f/2.8 – 4.5. Obiectivul este compus din 15 elemente în 12 grupuri pentru o claritate sporită indiferent de situație.

Sony RX100 VI ar trebui să dea dovadă de îmbunătățiri și pe partea de stabilizare optică. Conform declarațiilor producătorului, îmbunătățirea ar trebui să fie echivalentă cu o creștere de 4.0 stops în timpul de expunere la 200mm.

Noul model este mult mai priceput pe partea de captură video 4K. Poate înregistra în S-Log 3 și oferă o plajă dinamică mai mare. Camera suportă profilele HLG pentru fotografii. În principiu, are toate ingredientele pentru a genera un flux video HDR în post-procesare, o premieră pentru o cameră din gama Cyber-shot.

În rest, specificațiile tehnice sunt destul de apropiate de cele ale modelului de acum un an, RX100 V. Camera este construită în jurul unui senzor stivă (stacked) 1.0-Type DRAM de 20,1MP ajutat de procesorul de imagine Bionz X. Are 315 puncte de autofocus și are nevoie de doar 0,03 secunde pentru focus. Filmează Full HD 1080p până la 960 de cadre pe secundă. La rezoluția sa nativă, poate captura în rafală 24 de cadre pe secundă.

Panoul din spate are o rezoluție de 921.000 de puncte și este sensibil la atingere, o particularitate care ar trebui să faciliteze procesul de focus. Viewfinder-ul electronic a rămas neschimbat, la fel și bateria, deși de această dată ar trebui să deservească un număr de câteva cadre suplimentare. Sony RX100 VI va ajunge în magazine la prețul de 1200 de dolari începând cu luna iulie a acestui an.

Clipurile de mai jos ar trebui să te ajute să-ți formezi o opinie obiectivă vizavi de abilitățile noii camere.