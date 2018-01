Scuza găsită de un șofer prins beat la volanul unei Tesla

Un șofer de Tesla s-a urcat băut la volanul mașinii și chiar a adormit în mașină înainte să fie oprit de poliție.

În urmă cu o săptămână, un șofer de Tesla a adormit la volan în jurul orei 17:30, pe podul Bay Bridge din San Francisco. Acesta a fost observat de alți participanți la trafic, care au și sunat la poliție.

Respectivii l-au prins din urmă și probabil l-au și trezit, moment în care șoferul a încercat să susțină că Tesla era pe Autopilot. În mod nesurprinzător, însă, scuza nu a ținut.

Omul a fost depistat cu o alcoolemie dublă față de limita legală și a fost arestat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Divizia California Highway Patrol din San Francisco a postat și un mesaj pe Twitter în urma arestării, în care a menționat că mașina a fost remorcată și că nu s-a condus singură până la parcare.

When u pass out behind the wheel on the Bay Bridge with more than 2x legal alcohol BAC limit and are found by a CHP Motor. Driver explained Tesla had been set on autopilot. He was arrested and charged with suspicion of DUI. Car towed (no it didn’t drive itself to the tow yard). pic.twitter.com/4NSRlOBRBL

— CHP San Francisco (@CHPSanFrancisco) January 19, 2018