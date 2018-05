Shadow of the Tomb Raider duce personajul pe culmi nebănuite

Tomb Raider este una dintre cele mai vechi francize din industria jocurilor video, iar iminentul Shadow of the Tomb Raider încearcă să-ți arate că mai sunt multe povești interesante ce merită spuse cu o eroină în rolul principal.

După o pauză de câțiva ani de pauză, cei Crystal Dynamic împreună cu Eidos Montreal au avut curaj să reinventeze îndrăgita franciză de jocuri video în 2013. La momentul respectiv, s-a dat startul unei noi trilogii formate din Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider în 2015 și, acum, Shadow of the Tomb Raider.

Se cunoșteau de mult timp câteva detalii despre Shadow of the Tomb Raider, dar noul trailer cinematic ne ajută să înțelegem și mai bine povestea ce urmează să fie spusă peste câteva luni. Fanii francizei mai au mult de așteptat până la lansarea de pe 14 septembrie, dar este evident că publisherul Square Enix plănuiește o campanie de marketing destul de agresivă pe parcursul a jumătate de an.

Atmosfera jocului va fi mai întunecată ca niciodată, deși nici ultimele două jocuri nu au fost încărcate de o energie pozitivă. Acțiunea acestuia din urmă pare să graviteze în jurul apocalipsei preconizate de poporul mayaș, conform comunicatului oficial lansat de Square Enix împreună cu trailerul de mai sus. Lara Croft va juca un rol foarte important în salvarea întregii lumi și prevenirea apocalipsei.

În privința trailerului, este important de reținut că acesta nu include secvențe de gameplay autentic, ci doar scene pre-randate. Cu alte cuvinte, jocul nu va arăta chiar atât de bine, dar se va apropia foarte mult.

Începând cu 14 septembrie, jocul va fi disponibil în mai multe variante pentru Xbox One, PS4 și PC. Cea mai bună afacere va fi reprezentată de Croft Edition. La 90 de dolari, acea iterație va include și un season pass format dintr-o serie de șapte misiuni mai mult sau mai puțin standalone. Fiecare dintre add-on-uri va fi lansat la o lună distanță. Apogeul variantelor de Shadow of the Tomb Raider va fi dat de Ultimate Edition. Pe lângă Season Pass, acel pachet va veni cu statuetă de mici dimensiuni, o lanternă și un deschizător de sticle ce pare foarte agresiv. În plus, vei avea un CD audio cu coloana sonoră.