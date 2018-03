Shadow of the Tomb Raider, viitorul joc din serie, are o dată de lansare

Dacă ai așteptat cu sufletul la gură lansarea unui nou joc Tomb Raider, vei fi încântat să afli că cel mai nou titlu din trilogia începută în 2013 se va lansa până la finele anului.

La începutul acestei săptămâni, s-au întețit zvonurile referitoare la un nou joc Tomb Raider. La momentul respectiv, se credea că va fi vorba de Shadow of the Tomb Raider. Printr-o postare pe Twitter ce poate fi văzută mai jos, oficialii Square Enix au confirmat că un nou titlu din seria începută acum cinci ani va ajunge la gameri pe data de 14 septembrie.

Shadow of the Tomb Raider va fi disponibil în această toamnă pentru Xbox One, PlayStation 4 și PC. Jocul continuă povestea din Rise of the Tomb Raider lansat în 2015. Lara Croft se va afla din nou în competiție cu membrii organizației Trinity, iar aventurile ei vor implica un volum important de mister și intrigă pentru a te ține legat de consolă sau computer.

La această oră, nu avem parte decât de un scurt teaser pentru viitorul joc și nu aflăm foarte multe detalii despre povestea pe care o vei parcurge ca jucător. Un trailer mai elaborat va fi probabil lansat peste 2-3 luni, mai aproape de momentul lansării.

Tot atunci, vom afla dacă unele variante ale jocului vor veni cu exclusivități pentru jucătorii anumitor platforme. Este important de reținut că acest joc va încheia trilogia și nu știm când vom mai vedea alt joc Tomb Raider.

Una peste alta, Shadow of the Tomb Raider va fi publicat de Square Enix, aceeași companie care s-a aflat în spatele întregii francize. În schimb, de partea de dezvoltare a titlului, nu se vor mai ocupa cei de la Crystal Dynamics, la fel ca în cazul jocurilor din 2013 și 2015. De această dată, producția va cădea în sarcina studioului Eidos Montreal, același care a creat în trecut Deus Ex: Mankind Divided.