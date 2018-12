Cum o recenzie a făcut posibilă apariția jocului Serious Sam

Serious Sam este un shooter first-person cu replici ala Duke Nukem ce a fost lansat în 2001 și care a pus studioul croat Croteam pe harta dezvoltatorilor de jocuri video. Jocul poate nu ar fi apărut dacă nu primea o recenzie pozitivă.

Croteam a început în 1993 într-un garaj din Zagreb, Croația datorită pasiunii pentru jocuri video a șase prieteni. Davor Hunski, unul dintre fondatorii Croteam și creatorii Serious Sam, a povestit cât de greu a fost ca jocul să vadă lumina zilei și cum un review a fost crucial.

Au făcut câteva jocuri de fotbal apoi au început să lucreze la un FPS. Voiau să facă un shooter rapid, violent și s-au lovit de mai multe hopuri de-a lungul dezvoltării. Pentru că nu-și permiteau să cumpere un engine au făcut unul de la zero și prima dată au făcut ca personajul să nu fie capabil să privească în sus și în jos, doar stânga și dreapta.

Apoi au apărut pe piață Duke Nukem și Quake, jocuri care permiteau asta. Au modificat din nou engine-ul și au transformat spațiile închise din shooterele clasice în spații deschise unde au adăugat sute de inamici.

Până atunci, în FPS-uri de luptai cu câțiva inamicii, în Serious Sam te puteai lupta chiar și cu zeci, sute în aceleșai timp.

Jocul era aproape terminat și studioul a trimis demo-ul alături de cartea de design a jocului la 30 de publisheri de jocuri. Dintre aceștia doar doi au răspuns și ambele răspunsuri au fost negative.

Drept urmare, croații au profitat de expansiunea internetului și au șlefuit un nivel dintr-un joc de care erau cei mai mândri apoi l-au pus pe internet. O copie a ajuns și la site-ul de critică de jocuri Old Man Murray care a realizat o recenzie pozitivă, prima din istoria site-ului.

Site-ul aveam și un sistem special de notare a jocurilor numit Crate Review System prin care le oferă jocurilor note în funcție de cât timp trece de la începutul jocului până când jucătorul întâlnește o cutie cu obiecte și arme. Serious Sam nu avea nicio cutie în joc de unde să-ți iei arme și gloanțe și cei de la Old Man Murray au considerat asta un mare plus și jocul a primit o notă pozitivă.

„Old Man Murray a dat prima recenzie pozitivă din istoria site-ului. Acesta era condus de doi tip: Chet și Eric și au ajuns să lucreze la Valve și au să scrie jocuri precum Portal, Half-Life 2 și Left for Dead. Acestă recenzie ne-a adus multă publicitate și cred că a făcut o diferență mare. Jocul a fost descărcat de peste un milion de ori”, își aduce aminte Davor Hunski.

De ce nu a avut Serios Sam un astfel de sistem? Nu pentru că echipa Croteam credea că nu e util, dar pentru că pur și simplu au uitat să includă celebre cutii cu arme.

Serious Sam nu a murit și acum trăiește într-un universi virtual (Serious Sam VR: The Last Hope), iar în 2019 s-ar putea lansa următorul joc din serie numit Serious Sam 4: Planet Badass.