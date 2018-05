Call of Duty Black Ops 4: tot ce trebuie să știi despre viitorul FPS

Activision a publicat o serie de clipuri menite să detalieze experiența de care te vei bucura în Call of Duty Black Ops 4. Din câte se pare, jocul ”va fura” o pagină din manualul Fortnite.

Call of Duty este una dintre cele mai profitabile francize din ultimul deceniu și una care include noi titluri în fiecare an, dezvoltate alternativ de mai multe studiouri. Iminentul Call of Duty Black Ops 4 va fi însă foarte diferit de toate celelalte jocuri din serie pe care le-am experimentat în trecut.

Pentru prima oară, un joc Call of Duty nu va include o campanie single player dedicată. În schimb, accentul se va pune pe o varietate deosebită de moduri multiplayer. Aparent, vor exista câteva elemente de scenariu ca să nu intri în joc doar ca să-ți ciuruiești prietenii, dar acelea vor fi incorporate în sesiunile de multiplayer.

În mod previzbil, în noul Call of Duty va exista un mod Zombies, în care trebuie să-ți dovedești abilitățile de asasin în fața unor zombi. Pe de altă parte, va fi introdus modul BlackOut. Acesta va reprezenta mecanismul nu foarte original în care Black Ops 4 va încerca să se inspire din titlurile de tip Battle Royale ale momentului: Fortnite sau PUBG.

În Blackout, jucătorii vor fi instalați în locații din jocurile anterioare agregate într-un mod original pentru a crea cel mai mare spațiu virtual din orice alt joc Call of Duty. În acel mediu, vor exista o varietate foarte mare de vehicule pentru deplasare pe apă, pământ sau prin aer.

Deși renunțarea la campania single player denotă o schimbare a direcției pentru seria Call of Duty, cei de la Activision au ținut să menționeze că aceasta este mai degrabă o excepție de la regulă, decât un obicei pe care îl vom vede în fiecare an. Ca referință, toate experiențele multiplayer din Black Ops 4 vor putea fi experimentate prin platforma Battle.net a celor de la Blizzard.

Call of Duty Black Ops 4 urmează să se lanseze pe data de 12 octombrie pentru PS4, Xbox One și PC. Titlul va fi dezvoltat de Treyarch, aceeași echipă responsabilă de Black Ops 3 în 2015.