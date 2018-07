Serialul HBO care să te convingă să uiți de Game of Thrones

Joss Whedon, mintea din spatele Avengers și a mai multor filme Marvel, va scrie, regiza și produce un nou serial pentru HBO. Creatorul serialelor Buffy the Vampire Slayer sau FireFly a mers pe până HBO pentru noua sa creație numită The Nevers, deși și alte companii precum Netflix s-au bătut pentru a obține producția.

Joss Whedon se întoarce pe micul ecran cu The Nevers. E un serial descris ca fiind o dramă science fiction despre o gașcă de femei care au abilități neobișnuite care se confruntă cu inamici neobosiți. Misiunea grupul este să salveze lumea, iar acțiunea are loc în epoca victoriană.

Whedon va îndeplini mai multe roluri printre care: scenarist, regizor și producător. Practic, el va avea mână liberă să facă ce vrea. „The Nevers este poate cel mai ambițios proiect pe care l-am creat vreodată și nu cred că există un loc mai bun pentru serial decât HBO. A trecut mult timp decând am creat o lume nouă ficțională și HBO mă va ajuta cu acest aspect. Aș vrea să spun mai multe, dar am multă treabă de făcut”, a declarat Joss Wheadon.

HBO încearcă cu acest show să-și asigure audiența în viitor, după ce serialul Game of Thrones se va termina. Pe lângă The Nevers, compania lucrează la mai multe show-uri bazate pe universul Game of Thrones, printre care și un prequel pentru care au comandat deja un pilot.

De asemenea, anunțul vine la scurt timp după ce Netflix, pentru prima dată, a avut mai multe nominalizări la premiile Emmy decât HBO. Ca referință, Netflix se mândrește cu nu mai puțin de 112 nominalizări, reușind să depășească gigantul HBO și să obțină primul loc în clasament, pentru prima oară.

Conform statisticii, pe poziția a treia în clasament, după Netflix și HBO, se află Hulu cu 27 de nominalizări și Amazon Prime Video cu 22 de nominalizări.