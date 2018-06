Game of Thrones primește un prequel înainte de sezonul 9

Mult așteptatul sezon 9 din Game of Thrones va fi precedat de un episod pilot care va dezvălui secretele bine ascunse ale Westerosului, cu mult înainte de epoca prezentată până acum în serial.

Producătorii celui mai urmărit și piratat serial din toate timpurile știu că fanii Game of Thrones nu mai au răbdare până la anul pentru a vedea masacrul Umblătorilor Albi, așa că au de gând să le aline nerăbdarea cu un spinoff inedit.

Ideea pentru acest episod a fost deja propusă scenaristei Jane Goldman, care trebuie să scrie povestea nespusă până acum, nici măcar de R. R. Martin, a Westerosului. Detaliile care au fost dezvăluite arată că vom vedea o lume complet diferită de cea cu care am fost obișnuiți până acum, în cele opt sezoane.

HBO vrea să difuzeze cel puțin un episod care să se centreze pe perioada din urmă cu mii de ani înainte de evenimentele sângeroase din Game of Thrones, o epocă în care Westeros abia făcea tranziția de la o lume fantastică și prosperă, cunoscută și ca Era Eroilor, spre timpuri ceva mai familiare nouă, dominate de asaltul morților vii comandați de Umblătorii Albi.

Producătorii ne asigură că Westeros ascunde secrete întunecate, mistere înfricoșătoare, care s-au pierdut în negura istoriei. Vom putea afla, în sfârșit, adevărata origine a Umblătorilor Albi, precum și secretele familiei Stark și legendele care s-au construit în jurul ei

Fanii serialului ar trebui să știe deja o parte din această poveste, pentru că ea a fost relatată în cartea lui Martin, The World of Ice and Fire. Această cronică dezvăluie trecutul Westerosului, o lume în care oamenii coabitau cu creaturile mistice, precum giganții și copiii magici ai pădurii, până când a început cucerirea Umblătorilor, care aproape a dus la extincția populației din ținutul înghețat.

Astfel, HBO promite să ne dezvăluie mai multe despre istoria Westerosului,dar încă se știu extrem de puține detalii despre episodul pilot, iar momentul lansării nici nu a fost divulgat.