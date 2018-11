Samsung a lansat telefonul minune, cu clapetă și două ecrane: W2019

După câteva săptămâni de speculații pe marginea acestui subiect, Samsung a anunțat cel mai nou smartphone al său cu clapetă. Este vorba de un Samsung W2019, un terminal de top cu un preț care ar putea depăși Galaxy Note 9.

Samsung are un portofoliu de terminale foarte diversificat, cu gadgeturi menite să atragă toate tipurile de cumpărători. Din păcate, nu le oferă pe toate în fiecare colț al mapamondului. În categoria dispozitivelor pe care s-ar putea să nu pui mâna dacă nu te afli în China, intră recent anunțatul Samsung W2019.

În cazul în care ai priteni prin China sau ești dispus să apelezi la canale de distribuție mai puțin oficiale, ai toate șansele să-ți uimești prietenii cu noul Samsung W2019. Terminalul ilustrat în imaginile alăturate incorporează două ecrane de dimensiuni generoase și poate fi folosit, la fel de bine, cu clapeta deschisă sau închisă.

Dacă îl deschizi, vei avea acces la taste numerice fizice și un pad direcțional. Dacă îl folosești cu ecranul închis, modul de utilizare va fi foarte similar cu orice smartphone modern. Cu alte cuvinte, combină perfect principii clasice de design cu un hardware și o funcționalitate de actualitate.

Noul Samsung W2019 este construit în jurul a două panouri de 4,2 inci cu un raport de aspect de 16:9 și o rezoluție de 1080 x 1920 pixeli. Spre deosebire de iterațiile anterioare ale conceptului, de această dată, micuțul folosește ecrane de tip Super AMOLED.

Partea de peformanță a smartphone-ului este asigurată de o combinație între un Snapdragon 845 cu 6GB RAM și o memorie internă de 128 sau 256GB. Un slot pentru carduri MicroSD îți permite să-ți mărești capacitatea de stocare în funcție de nevoie. Cele două camere principale de pe spate sunt desprinse parcă din Galaxy S9+. Una este de 12 megapixeli cu F/1.5 – 2.4, iar a doua folosește același senzor, dar lentila este telefoto pentru zoom optic de 2X. Camera frontală este de 8 megapixe cu F/2.0.

Telefonul se încarcă prin USB C, iar acumulatorul are 3070 mAh. Samsung W2019 este preinstalat cu Android 8.1 Oreo, mascat cu interfața proprietară a celor de la Samsung. Nu lipsește asistentul virtual Bixby și butonul dedicat de pe margine pentru apelarea sa. Tot pe laterale găsești un senzor biometric pentru autentificarea prin amprentă. Are o grosime de 17,3 milimetri cu clapeta închisă și-l poți achiziționa cu finisaj auriu și argintiu. Prețul este momentan necunoscut, dar ar trebui să depășească pragul psihologic de 1000 de euro, după conversie.