Samsung Galaxy S9: ce are diferit față de telefoanele din 2017

Samsung Galaxy S9 va fi prezentat pe 25 februarie. Cel puțin atât a comunicat oficial compania. Mai nou, a apărut un set de poze în care să vezi ce are special telefon față de Galaxy S8.

Poate că până acum ai fost dezamăgit de Samsung Galaxy S9. Nu-i chiar telefonul revoluționar la care te așteptai, după iPhone X. Noile imagini îți arată în detaliu care vor fi diferențele față de Galaxy S8. Cel mai bine pot fi caracterizate drept: minuscule, la propriu.

Samsung Galaxy S9 va fi disponibil în două versiuni, cu două diagonale. Totodată, va fi prezentat înainte de MWC 2018, dar va ajunge pe piață pe 16 martie 2018. Din imaginile de mai jos poți vedea unde sunt schimbările față de generația precedentă.

Între Samsung Galaxy S9 și Galaxy S8 e o diferență milimetrică de înălțime (1,3mm în minus la noul model), dar și de lățime (0,6mm în plus la noua generație). Grosimea a crescut, de asemenea, dar doar cu 0,4mm. Când vine vorba de Samsung Galaxy S9 Plus, acesta este mai scund cu 1,8mm, mai lat cu 0,4mm și mai gros cu 0,4mm față de Galaxy S8 Plus.

Sigur, toate aceste dimensiuni sunt irelevante. Va fi însă un hardware mai bun pe Galaxy S9, în special o cameră foto îmbunătățită. Cu siguranță își vor păstra rezistența la apă și praf, dar și încărcarea wireless și mufa de căști.

Adevărata noutate ar trebui să fie o tehnologie de „scanare inteligentă”. Este ceea ce ai putea numi alternativă la Face ID de pe iPhone X. În timp ce Apple a preferat o scanare a feței în 30.000 de puncte, în infraroșu, pentru iPhone X, Samsung Galaxy S9 va folosi altă tehnică. Va combina scanarea feței și a irisului, cea din urmă fiind un experiment mai vechi al Samsung.