Samsung Galaxy S9: poze noi și detalii despre cum „copiază” iPhone X

Samsung Galaxy S9 va fi prezentat în mai puțin de-o lună. Mai e timp pentru poze noi și detalii despre o tehnologie prin care Samsung vrea să imite Face ID.

Samsung Galaxy S9 va fi prezentat oficial pe 25 februarie, înainte de MWC 2018. Este cel mai așteptat telefon înainte de noul iPhone. Designul nu se schimbă față de Samsung Galaxy S8, după cum se poate vedea și din imaginile de mai jos. Cea mai mare noutate pare să fie însă o tehnologie de „scanare inteligentă”. Este ceea ce ai putea numi alternativă la Face ID.

În timp ce Apple a preferat o scanare a feței în 30.000 de puncte, în infraroșu, pentru iPhone X, Samsung alege altă cale. Din moment ce scanarea feței prin camera foto s-a dovedit un eșec, Galaxy S9 va veni cu o scnare a feței și a irisului. Altfel spus, recunoașterea facială, care poate sau nu să fie eficientă, cuplată cu scannerul de iris pot da cel mai bun rezultat.

În timp ce Samsung Galaxy S9 va folosi Intelligent Scan, Face ID folosește recunoașterea feței, dar și identificarea ochilor ca fiind deschiși. Până la urmă, era un pas firesc pentru Samsung Galaxy S9. Nici scannerul de iris, nici recunoașterea facială n-au fost până acum foarte populare pe telefoanele Samsung.

These are the Samsung Galaxy S9 and S9+ https://t.co/deXGg39m0d pic.twitter.com/RNGezrF4Bs

— Evan Blass (@evleaks) 26 ianuarie 2018