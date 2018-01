E o perioadă plină de zvonuri despre Samsung Galaxy S9. Cel mai nou privește data de lansare și MWC 2018 pare să fie perioada aleasă.

Înainte de lansarea Samsung Galaxy S9, DJ Koh, președintele diviziei de telefoane, a confirmat că telefonul va fi dezvăluit în zilele dinaintea MWC 2018. Atunci vor fi prezentate versiunile disponibile, date de disponibilitate, dar și ce noutăți mai are compania pentru 2018.

Ultimele detalii le poți lua și ca pe o confirmare neoficială, pentru că vin dintr-o sursă care n-a prea greșit până acum. Încă din 2012, Evan Blass a oferit informații importante înaintea anunțurilor oficiale. Acum, el susține că data de lansare pentru Samsung Galaxy S9 este 26 februarie. Asta înseamnă cu o zi înainte de MWC 2018. Totodată, precomenzile pornesc pe 1 martie. În magazine, dar și la livrare, telefonul va fi disponibil din 16 martie 2018.

According to a C-level executive at a major casemaker, the go-to-market schedule for Galaxy S9 / S9+ is as follows:

Launch – 2/26

Pre-orders – 3/1

Ships/releases – 3/16

— Evan Blass (@evleaks) 16 ianuarie 2018