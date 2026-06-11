Vecinul și-a spart pereții din apartament. Când devin renovările pericol pentru tot blocul

Spre deosebire de pereții de compartimentare, care au rolul de a delimita încăperile și pot fi modificați în anumite condiții, pereții de rezistență contribuie direct la stabilitatea clădirii. Orice intervenție asupra acestora poate modifica modul în care sunt distribuite forțele în construcție.

În blocurile construite din beton armat sau în cele realizate din panouri prefabricate, pereții structurali sunt esențiali pentru rezistența la cutremure și pentru menținerea stabilității generale a clădirii. Din acest motiv, spargerea sau modificarea lor fără o analiză tehnică poate avea efecte grave.

De ce nu este suficientă opinia unui meșter

Una dintre cele mai frecvente greșeli este luarea deciziilor pe baza experienței unor muncitori sau firme de renovări care nu au competențe în domeniul proiectării structurale.

Faptul că un perete pare subțire sau că nu este realizat din beton nu înseamnă automat că poate fi demolat. Identificarea elementelor structurale trebuie făcută de specialiști autorizați, care analizează proiectul clădirii și caracteristicile acesteia.

În multe cazuri, proprietarii află prea târziu că intervenția realizată a afectat un element important al structurii. Remedierea unor astfel de situații poate implica costuri ridicate și lucrări complexe.

Când este necesară autorizația pentru modificări

Legislația prevede că anumite lucrări de modificare a apartamentelor necesită documentație tehnică și autorizație de construire.

Atunci când sunt afectate elemente structurale, fațade, instalații comune sau alte componente importante ale clădirii, proprietarul nu poate începe lucrările doar pe baza unei decizii personale.