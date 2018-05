OnePlus 6 dă de pământ cu Samsung Galaxy S9 și iPhone X când vine vorba de viteză. O dovedește cel mai recent test care arată performanțele noului flagship chinezesc.

A trecut deja vremea lui Samsung Galaxy S9. Acum, OnePlus 6 este cel mai bun telefon cu Android al momentului și nu sunt doar laude. Se pare că și în cadrul testelor a dat rezultate splendide.

Poate că OnePlus 6 este un alt telefon care a copiat designul lui iPhone X, dar, deocamdată, se remarcă cel mai mult printre modelele cu Android când vine vorba de viteza de rulare.

OnePlus 6 a fost supus la un așa-numit real-life test, în care s-a observat cu atenție cât de repede se încarcă aplicațiile importante și mari, dar, în loc să fie testat de o persoană, a fost dat pe „mâna” unui robot.

În același timp, a fost testat și un Samsung Galaxy S9 Plus. Asemănarea hardware dintre ele este izbitoare, așa că te-ai aștepta să aibă performanțe similare, dar nu e chiar așa. Ambele telefoane au procesor Qualcomm Snapdragon 845, dar se diferențiază când vine vorba de memoriile RAM. OnePlus 6 are 8 GB, în timp ce S9 Plus are cu 2 GB mai puțin, iar acest minus se simte în cadrul unui test aprofundat.

Robotul a rulat pe rând camera foto, Google Photos, Google Calendar, Setările, Facebook, Snapchat, SnapSeed, Laps, câteva jocuri pe care OnePlus 6 le-a încărcat mai rapid, Spotify și Netflix.

OnePlus 6 a terminat testul cu opt secunde mai repede decât Samsung Galaxy S9 Plus. În vreme ce pe telefonul chinezilor rulează cea mai nouă versiune Android Oreo, 8.1, flagshipul sud-coreenilor a rămas încă la Android Oreo 8.0.

În alte teste efectuate în urmă cu câteva luni, OnePlus 6 a bătut chiar și iPhone X, chiar dacă au specificații asemănătoare.

Principala bătălie care se dă este, însă, cu Samsung, iar fanii înfocați ai companiei sud-coreene nu sunt prea încântați. În testul multi-core, telefonul de top al sud coreenilor a obținut 8439 de puncte, în schimb ce OnePlus 6 a sărit până la 8931 de puncte. În testul single-core din Geekbench, cele 2402 puncte obținute de OnePlus 6 se compară cu 2199 de puncte la Samsung Galaxy S9 Plus.