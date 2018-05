Impresii despre OnePlus 6: cel mai ieftin telefon premium din 2018

OnePlus 6 a fost testat. În următoarea săptămână va fi disponibil la vânzare. Dacă vrei să cumperi așa ceva, ți-am adunat aici câteva impresii despre noul smartphone.

OnePlus 6 continuă ideea companiei valabilă încă de la primul model: hardware bun, preț rezonabil. De la model la model, a devenit și designul mai bun, iar materialele au fost de calitate. Încă nu are o cameră foto fenomenală, dar beneficiază de suport pentru Android P beta și oferă un hardware puternic la un preț mai mic decât concurența.

Ca specificații, OnePlus 6 are un procesor Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB sau 8 GB de memorie RAM, iar stocarea este de 64, 128 sau 256 GB. Ecranul este de 6,3 inci cu raport de aspect 19:9. E rezistent la apă și rulează Android 8.1 Oreo cu modificări aduse de companie (oficial, sistemul de operare e denumit OxygenOS 5.1). Suportă și încărcare rapidă (5 volți cu 4 amperi). Bateria e de 3.300 mAh.

Cel mai mic preț este de 520 de euro pentru versiunea cu 64 GB spațiu de stocare. Cel mai scump costă 620 de euro cu 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare. Acestea fiind spuse, uite cum li s-a părut telefonul celor care l-au testat deja.

Impresii despre OnePlus 6 din primele review-uri ale telefonului

Multe dintre criticile primite de telefoanele OnePlus în 2016 și 2017 sunt valabile și acum. OnePlus 6 încă nu are cea mai bună cameră […] nu-i cu adevărat rezistent la apă și e mare, fără să existe o versiune mai mică. […] OnePlus 6 îi va face fericiți pe fanii OnePlus și va alimenta cu siguranță creșterea companiei.

Dan Seifert, The Verge

OnePlus 6 e un telefon foarte bun. Îi lipsesc câteva funcționalități pe care le-aș aprecia la un dispozitiv similar, dar care costă mai mult – încărcare wireless și un motor de vibrații mai mult, dar sunt puține alte lucruri pe care i le-aș reproșa.

Daniel Bader, Android Central

OnePlus poate fi descrisă într-un singur cuvânt: înfometată (de succes, de remarcare – n.r.). Acest startup a avut un succes tot mai mare după OnePlus 3 și își consolidează poziția ca brand. [OnePlus 6] are un design și o calitate a construcției foarte bune. E cea mai bună iterație de Android din 2018. Are o autonomie excepțională. Are și jack de căști și un preț excelent. N-are însă difuzoare stereo sau încărcare wireless.

Raymond Wong, Mashable

OnePlus 6 e un dispozitiv premium care face compromisurile corecte pentru prețul lui. Cu siguranță nu e ieftin, dar este de două ori mai accesibil decât iPhone X și considerabil mai ieftin decât alte telefoane de top cu Android. […] OnePlus 6 demonstrează că, în pofida trendului, nu trebuie să cheltui o avere pentru un telefon bun.

Samuel Gibbs, The Guardian

Poate că nu-mi place construcția fragilă din sticlă și camera deloc impresionantă, dar lasă-mă să clarific asta: OnePlus 6 e un telefon cu Android al naibii de bun și cel mai bun dispozitiv pe care să-l cumperi deblocat la acest preț. […] e greu să bați un telefon care-i la fel de puternic ca Samsung Galaxy S9, dar costă mult mai puțin.

Jeffrey van Camp, Wired

OnePlus 6 nu-i la fel de bogat în funcționalități ca Pixel 2 XL sau Samsung Galaxy S9 Plus sau chiar LG G7, dar cu acest preț de pornire e și mult mai ieftin, iar lucrurile pe care le face le face bine. […] poate că nu este cel mai ambițios telefon produs de OnePlus, dar atinge un echilibru între ceea ce vrei și cât ești dispus să cheltui pe el.

Sam Rutherford, Gizmodo

E un dispozitiv mai ieftin decât concurența sa directă, astfel că e ușor să-i treci cu vederea problemele. Nici nu simți diferența în preț. OnePlus 6 se simte ca un produs premium, bine construit, la fel ca oricare alt flagship din sticlă.