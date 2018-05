Samsung Galaxy S9 și S9 Plus: culoarea inedită pregătită pentru telefoane

Samsung Galaxy S9 și S9 Plus au avut deja parte de o culoare excelentă, Lilac Purple, însă acum a fost lansată o altă nuanță, cel puțin la fel de interesantă.

Încă de când am văzut culoarea Lilac Purple a noilor telefoane din gama Galaxy, am fost plăcut impresionat, iar când am avut ocazia să am unul în această nuanță la review, am fost și mai plăcut surprins de aceasta. Pe alții i-am auzit că e culoare ”de fete” și că e nu știu cum, iar asta mi-a amintit că gusturile nu se discută.

Dincolo de asta, sunt șanse ca unii dintre aceia să aibă aceeași părere și despre cea mai nouă variantă de culoare pentru Samsung Galaxy S9 și S9 Plus, Burgundy Red. Mi-e greu să aleg între aceasta și movul pe care l-am preferat de la bun început, dar și acest roșu închis arată foarte bine.

Imaginile cu noua culoare a telefonului au apărut pe internet mulțumită unui utilizator de Twitter. Din fericire, acestea arată mult mai bine decât imaginile render oferite de Samsung cu ceva vreme în urmă, care arătau o culoare mai deschisă și mult mai puțin interesantă.

Marginile și zona din jurul camerei foto au o nuanță de roșu ușor diferită față de cea generală, astfel că oferă un efect și mai plăcut. Pe partea din față ai margini negre, desigur, care completează roșul. Pentru că smartphone-ul e acoperit în întregime de sticlă, reflexiile creează un efect și mai interesant.

Din păcate, dacă vrei un asemenea telefon, va trebui să ajungi în China, deoarece este comercializat doar acolo. Sperăm că va trece granițele și va ajunge și pe piețele globale, totuși.