Samsung Galaxy Note 9: prima imagine cu noul telefon

Samsung Galaxy Note 9 mai are câteva luni până la lansare, dar avem ocazia să vedem o primă imagine cu smartphone-ul.

Samsung pare că a găsit un nou design după care să își construiască telefoanele flagship, design adoptat odată cu apariția lui Galaxy S8 pe piață. Și Note 8 a împrumutat liniile de design, combinate totodată cu elemente specifice seriei, orientate către segmentul de business.

Avem acum și Samsung Galaxy S9 apărut pe piață, care continuă să ofere noul design propus de companie, cu minuscule modificări. E mai mult decât evident că și Note 9 va păstra aceleași linii, firește, cu elementele proprii. Iar dacă nu eram convinși până acum de asta, avem o imagine mai mult sau mai puțin oficială cu viitorul telefon.

Imaginea a fost postată pe Twitter de către Ice Universe, care are deja un istoric în ceea ce privește postarea de imagini corecte cu telefoane încă nelansate. Odată cu această imagine, avem primul render cu Samsung Galaxy Note 9, iar diferențele față de modelul din 2017 sunt infime. Cel mai probabil, putem vorbi despre margini ceva mai subțiri în părțile de sus și de jos ale ecranului. Din fericire, display-ul nu are crestătură, un lucru devenit rar peste noapte pe piața noilor smartphone-uri de top.

Deși nu avem vreo imagine și cu partea din spate, putem specula că va fi similar cu S9 Plus, cu un aranjament de camere foto duale aranjate vertical și cu un senzor de amprentă central, montat sub acestea. Camerele ar urma să fie similare cu cele de pe S9 Plus, cu tehnologia Super Speed Dual Pixel.

Există zvonuri cu privire la folosirea unui senzor de amprentă pe ecran, însă până acum nu există vreo certitudine cu privire la tehnologia respectivă.