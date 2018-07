Samsung Galaxy S10 ar urma să fie distribuit în trei variante diferite, iar asta presupune și folosirea unor senzori de amprentă diferiți pentru smartphone-uri.

Modelul de anul viitor, pe care Samsung ar putea să îl prezinte publicului chiar din luna ianuarie, va fi unul special, deoarece reprezintă ediția aniversară a seriei Galaxy. Tocmai de aceea, ne putem aștepta ca sud-coreenii să încerce să-și depășească limitele și să aducă un telefon de top, în adevăratul sens al cuvântului.

Conform zvonurilor din industrie, Samsung va oferi nu una, nu două, ci trei variante de telefon clienților interesați, iar diferențele între telefoane vor fi destul de multe, din câte se pare. Nu vorbim doar de cameră, de design și de ecran, ci și de senzorul de amprentă pe care ar urma să-l aibă telefoanele.

Cele trei Samsung Galaxy S10 au numele de cod Beyond 0, Beyond 1 și Beyond 2 și, cu siguranță, îți vor face decizia de cumpărare dificilă. În mod curios, niciunul dintre cele trei smartphone-uri nu va avea senzor de amprentă montat pe spatele dispozitivului. Asta nu înseamnă, însă, că toate modelele vor veni cu senzor de amprentă pe ecran.

Beyond 1 și 2, modelele mai scumpe, vor avea un astfel de senzor, în timp ce Beyond 0, varianta mai ieftină a lui Galaxy S10, ar urma să aibă un senzor de amprentă amplasat lateral, încorporat în butonul de power.

Nu e neapărat un design nou, cel puțin nu în general, deoarece Sony are astfel de smartphone-uri, însă compania n-a reușit să aducă tehnologia în SUA, din cauza unor probleme legale. Va fi interesant de urmărit cum va trece Samsung de această problemă când își va lansa smartphone-ul.