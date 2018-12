Samsung Galaxy S10+: primele imagini reale cu noul telefon

Samsung Galaxy S10 se apropie de lansare, iar acum avem și primele imagini reale cu modelul Plus al smartphone-ului pe care îl vom vedea în cam două luni.

Samsung Galaxy S10 va debuta în primele luni ale anului 2019, cel mai probabil în ianuarie sau în februarie. Până acum, au tot existat speculații cu privire la designul telefonului, că va fi așa sau că va fi pe dincolo. Imaginile render apărute până acum prezentau designuri destul de grotești pentru viitorul telefon; avem acum și imagini cu ceea ce pare a fi un S10+ real.

Imaginile vin din China, unde cineva a făcut un unboxing al unui smartphone care pare a fi un Samsung Galaxy S10+. Există chiar și un video pe Weibo, rețea socială din China, dar momentan pare inaccesibil. De acolo provin și imaginile cu telefonul. Sunt câteva lucruri ilustrate corect, dar altele nu par a fi în concordanță cu zvonurile apărute.

Telefonul are trei camere foto pe spate, ceea ce indică faptul că vorbim despre modelul de top, Galaxy S10 Plus, așa cum a apărut și până acum în zvonuri. Nu are senzor de amprentă pe spate, ceea ce înseamnă că acesta a fost mutat pe ecran, în partea din față.

Ce nu e în regulă, însă, este designul ecranului. De ceva vreme se vehiculează ideea că telefonul va avea ecran de tip Infinity-O, cu perforație pentru camera frontală. Telefonul apărut în aceste imagini pare să păstreze designul cunoscut deja de pe modelele anterioare, S8 și S9. Dacă Samsung nu adoptă o schimbare în direcția asta pentru telefoane, vor avea iarăși de-a face cu vânzări sub așteptări.

Mai probabil e însă ca telefonul să fie un prototip pentru care s-a folosit un ecran vechi, probabil pentru că cele noi nu au intrat încă în producție. La urma urmei, designul telefonului pe partea din spate nu este comun cu al vreunui alt Samsung deja lansat.