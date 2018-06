Samsung Galaxy S10 folosește acest truc ca să nu copieze iPhone X

Procesul cu Apple a făcut ca Samsung să pară că mai mereu copiază. Cu Samsung Galaxy S10 vrea să schimbe asta și a prezentat un demo cu o tehnologie inovatoare.

Google Glass nu avea difuzor, ci transmitea sunetul prin vibrații. Xiaomi a folosit aceeași idee pe Mi Mix, cu vibrarea ecranului. Niciunul dintre aceste dispozitive n-a prins prea bine la public. Samsung Galaxy S10 va folosi însă un truc similar, ca să nu facă un ecran ca cel de pe iPhone X.

Samsung Galaxy S10 va fi lansat în prima parte a anului viitor. Până atunci o să vezi o mulțime de zvonuri despre telefon. Cel mai nou e despre tehnologia care transformă tot ecranul în difuzor. Un demo a fost prezentat la Society of Information Displays (SID) 2018.

Ecranul de pe Samsung Galaxy S10 ar putea integra acest modul. Astfel, ar putea transmite sunetul prin vibrații, preluate de oasele capului, și în final devin sunet pe care oamenii îl pot auzi. Totodată, telefonul ar fi lipsit de crestătură, dar ar și economisi spațiu.

După ce Samsung Galaxy S9 a fost criticat că n-a adus prea multe noutăți, 2019 e un an important pentru sud-coreeni. Au un moment excelent de-a se remarca pe piață cu un telefon diferit de celelalte cu Android care, pur și simplu, au ales calea iPhone X.

La un dispozitiv cu o tehnologie similară lucrează și LG. Între timp, Vivo Nex a fost anunțat și, ca să evite crestătura, a integrat camera în telefon printr-un sistem de retragere a acesteia.

Odată cu veștile despre Samsung Galaxy S10 am aflat și că Note 9 ar putea avea o baterie mai mare. În prezent, Samsung Galaxy Note 8 are o baterie de 3.300 mAh pentru un ecran de 6,3 inci. Pe un ecran mai mic, Galaxy S9 Plus are o baterie de 3.500 mAh. Și nu, Samsung n-a descoperit soluția secretă de-a scoate mai multă energie dintr-un acumulator mai mic.

Cel mai probabil va fi vorba de un acumulator de 4.000 mAh, cum au folosit și alți producători.