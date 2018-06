Samsung face o schimbare imensă pe Note 9 ca să nu te plângi de baterie

Samsung Galaxy Note 9 va fi prezentat în toamnă și toată lumea așteaptă noutăți pe care compania nu le-a adus pe Galaxy S9. Una dintre noutăți ar putea fi în privința bateriei.

Samsung Galaxy Note ar trebui să fie telefonul perfect pentru productivitate. Din păcate, un lucru i-a lipsit în ultimii ani: bateria mai mare, cu autonomie pe măsură. Lucrul acesta s-ar putea schimba în 2018, odată cu Galaxy Note 9. Ultimele informații despre ce face Samsung arată că schimbă designul.

După cum vezi în imaginile de mai jos, camerele foto vor fi dispuse ca la modelul din prezent. Sub ele va fi scannerul de amprentă. Asta e schimbarea față de primele zvonuri, care prezentau modulul camerelor dispus pe verticală.

Odată cu această decizie, Samsung vrea să includă un acumulator mai mare. Sigur, nu e o schimbare mare față de Galaxy Note 8, ci față de primele imagini și primele informații. Altfel, Samsung Galaxy Note 8 are o baterie de 3.300 mAh pentru un ecran de 6,3 inci. Pe un ecran mai mic, Galaxy S9 Plus are o baterie de 3.500 mAh. Și nu, Samsung n-a descoperit soluția secretă de-a scoate mai multă energie dintr-un acumulator mai mic.

Dacă această modificare va deveni realitatea, cel mai probabil ne putem aștepta la un acumulator de 4.000 mAh. Alți producători deja folosesc baterie de așa capacitate, doar Samsung întârzie.

Pe lângă această schimbare pentru autonomie, Samsung Galaxy Note 9 ar putea veni cu alte câteva premiere importante pentru producătorul sud-coreean. Astfel, telefonul ar putea fi disponibil într-o variantă cu 512 GB de spațiu de stocare, dar și cu 8 GB de memorie RAM. Și ar putea exista o versiune. Chiar și așa, nu va renunța la cardul de memorie microSD. Asta înseamnă că poți folosi un card de 512 GB și poți avea primul telefon capabil să-ți ofere 1 TB de spațiu de stocare în confortul buzunarului.

În ceea ce înseamnă design, nu va fi radical modificat față de Galaxy Note 8. Așa cum s-a întâmplat cu seria Galaxy S, va avea camere mai bune, eventual funcționalități software noi și Bixby 2.0, noua versiune a asistentului digital. Altfel, seria a mai rămas să aibă un atu: stylus.