Samsung Galaxy S10: designul viitorului telefon este deja gata

Samsung Galaxy S10 va vedea lumina zilei abia în februarie-martie 2019, însă designul viitorului telefon ar fi deja gata.

Samsung Galaxy S10 este următorul flagship pe care producătorul sud-coreean îl va aduce pe piață anul viitor. S9 nici măcar nu apucase să se lanseze și aveam deja știri cu următorul telefon, iar acum, la aproape două luni de la premiera actualului flagship, încep chiar să se înmulțească veștile despre viitor.

Conform unor zvonuri din industrie, Samsung ar avea deja gata designul pentru viitorul telefon. Probabil că n-a fost nevoie ca sud-coreenii să muncească prea mult, având în vedere că nici de data asta nu vom vedea un design revoluționar al telefoanelor.

Zvonurile vorbesc despre faptul că S10 și S10 Plus vor avea diagonale de 5,8, respectiv 6,3 inci. De asemenea, informațiile menționează că, per total, noile telefoane vor fi ceva mai mari decât modelele actuale. Astfel, în cazul lui S10 vorbim despre o creștere cu 0,7 milimetri, în timp ce S10 Plus va fi cu 2,03 mm mai mare decât predecesorul. Nu știm dacă este vorba de o creștere în lățime sau înălțime, însă.

Probabil cea mai importantă schimbare în materie de design va fi dispariția senzorului de amprentă de pe spatele telefonului. Acesta se întoarce pe partea din față și ar urma să fie amplasat chiar pe ecran. Deja sunt câteva modele de telefoane cu asemenea tehnologie pe piață, iar Samsung ar avea aproape gata propriul senzor, alături de Qualcomm, Synaptics și Aegis Tech.

O altă surpriză pe care o putem aștepta la interiorul lui Samsung Galaxy S10 este o cameră foto 3D, creată alături de israelienii de la Mantis Vision, dar și în colaborare cu Woodgate. Rămâne de văzut dacă această funcție se va materializa și ce alte noutăți vor aduce telefoanele.