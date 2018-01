Samsung Galaxy Note 8 e mai bun pe video la un capitol important

S-au făcut multe teste comparative între terminalele de top din 2017, dar este prima oară când cineva a testat stabilizarea optică la captură video, iar Samsung Galaxy Note 8 e câștigător.

Dacă nu te-ai îndrăgostit încă de un smartphone de top și te gândești serios să faci o investiție într-un aparat, clipul de mai sus te-ar putea încânta. Acest colaj de câteva minute are potențialul să te convingă de faptul că, atunci când vorbim de captură video, prețiosul Galaxy Note 8 este în fruntea clasamentului.

Majoritatea terminalelor de top din piață de la ora actuală incorporează două camere principale cu distanță focală diferită. Pe lângă acest detaliu tehnic ce se află în spatele modulului de captură, producătorii se laudă cu sisteme elaborate de stabilizare a imaginii. În acest scop, majoritatea companiilor din tech au dezvoltat atât soluții hardware, cât și mecanisme software pentru a-ți oferi imagini statice clare și clipuri video fără tremurat.

Cu scopul de a ajunge la o concluzie în privința telefonului cu cel mai performant algoritm de stabilizare când vine vorba de filmare în 4K, Evan Rodgers de la Engadget a creat clipul de mai sus. Într-un format de genul față în față, au fost testate în această manieră telefoanele Galaxy Note 8, iPhone X, Google Pixel 2 și Huawei Mate 10 Pro. Toate cele patru aparate filmează în 4K și toate speră să ocupe poziția de lider în top.

În final, Galaxy Note 8 a ieșit câștigător datorită abilității sale de a compensa într-un mod inteligent orice vibrație sau tremurat. Pixel 2 a oferit o experiență apropiată de captură cu Note, în timp ce iPhone X și Mate 10 Pro au întâmpinat câteva dificultăți. Per ansamblu, orice smartphone recent filmează bine, dar dacă vrei să-ți iei unul doar pentru filmare în 4K, Note 8 ar merita o analiză atentă.

so one thing I couldn’t make space for in my camera piece is this little comparison here. The note 8 eats some kinds of vibrations for lunch pic.twitter.com/dhPt22aiOq

— evan rodgers (@evanrodgers) December 21, 2017